La Fira de Ontinyent alza el telón con más atracciones y un homenaje al decano de los feriantes

Ontinyent ha acogido hoy la inauguración de una nueva edición de la Fira de Novembre con un acto multitudinario celebrado en el aparcamiento de la Sala Gomis. A las 19:00 horas se iniciaba la ceremonia con la lectura del privilegio real otorgado a la ciudad por el rey Alfonso el Magnánimo en 1418, este año a cargo de Ana Ferrero Ferri, presidenta de Comerç IN. El acto de apertura también ha incluido un homenaje sorpresa a Juan Antonio Almazán padre, que durante las últimas décadas ha sido el portavoz del colectivo de los firers de Ontinyent.

En presencia del protagonista y su hijo, quien ha tomado el relevo, se ha proyectado un video repasando su extensa trayectoria profesional y su trabajo en beneficio del desarrollo y consolidación de la Fira a lo largo de los años. Acto seguido el alcalde Jorge Rodríguez, la vicepresidenta de la Diputación y regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, y la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, han encabezado el recorrido de la comitiva municipal por el recinto ferial. Un pasacalle lleno de ambiente festivo protagonizada por el grupo Bulbalkan, integrado por siete mujeres instrumentistas de viento y percusión.

Reconocimiento al feriante Almazán. / Perales Iborra

Al finalizar la inauguración, el alcalde Jorge Rodríguez ha destacado "la ilusión con que Ontinyent abre cada año las puertas de una de las citas más esperadas" y ha subrayado "el trabajo conjunto entre Ayuntamiento, Comerç IN, AHVAL, la Asociación de Talleres de Automoción y el Gremio de Firers para consolidar una Fira viva, diversa y abierta a todo el mundo". La regidora Àngels Muñoz, por su parte, ha puesto en valor “una edición especialmente completa, con actividades inclusivas, gastronomía, música y atracciones que vuelven a situar Ontinyent como referente ferial de la Comunitat Valenciana".

Autoridades en la inauguración de la Fira. / Perales Iborra

El recinto ferial cuenta este año con más de 40 atracciones mecánicas, entre las cuales destaca el Megathor, una caída libre de 45 metros y hasta 120 km/h, única en España. También se han instalado 48 casetas de juego y gastronomía, unas 200 paradas comerciales y 850 metros lineales de recorrido dedicado a alimentación, productos artesanos y entretenimiento.

La feria de Ontinyent. / Perales Iborra

Ontifira

Paralelamente, también ha abierto abierto sus puertas Ontifira, el espacio gastronómico situado al parking de la Sala Gomis, que este año ofrece una carta con 14 tapas y hamburguesas elaboradas por el establecimiento El Teixo – Burger & Beer, con opciones locales, veganas y sin gluten. La programación musical de este espacio incluye 10 actuaciones, entre ellas las de Salsa El Telón y el DJ Totote en esta primera jornada.También se contará este fin de semana la doceava edición de Firauto, la feria del vehículo nuevo y de ocasión, que reúne 20 concesionarios e incorpora el tercer Encuentro de Vehículos Antiguos como actividad complementaria.

Otro momento destacado llegará el lunes la celebración del III Concurso de Coca de Fira, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Fira, Fiestas y Tradiciones para continuar promocionando este plato típico como elemento de atracción para el turismo gastronómico, y que tendrá lugar desde las 12 del mediodía también al parking de la Sala Gomis, contando con la participación de profesionales y forofos de la cocina, que competirán para elaborar la mejor coca de Feria en sus diversas modalidades. Para facilitar el acceso, el Ayuntamiento ha reforzado para estos días el servicio extraordinario y gratuito del bus urbano, que conecta la Feria con varios barrios de la ciudad.

Tanto el alcalde como la regidora animaban a la ciudadanía de Ontinyent y las localidades vecinas "a disfrutar de la amplia oferta lúdica para todos los públicos y edades con que se contará estos días, a los que Ontinyent va a ser una verdadera ciudad de atracción para toda la Comunitat Valenciana”.