La mejor zarzuela adaptada por primera vez para cuerda y clarinete llega a la Costera

El Auditori del Centre Cultural Calixte III de Canals será el domingo 23 de noviembre el escenario de un concierto único. La sala canalense acogerá un recital sobre la temática de zarzuela, pero con la particularidad de que las obras han sido adaptadas especialmente para cuarteto de cuerda y clarinete, algo inédito para este tipo de formación musical. El grupo Solistas Valencia, formado por músicos de orquestas valencianas e impulsado por el clarinetista de Alfarrasí Carlos Casanova, ofrecerán el concierto “Aires de Zarzuela”, con un programa compuesto por los temas más famosos y populares de zarzuela, como “La leyenda del beso”, “La revoltosa” o “Doña Francisquita”, adaptados para un programa instrumental para un cuarteto de cuerda y clarinete, algo que no existía hasta ahora y que se ha llevado a cabo para este grupo. Los compositores Xavier Piquer y el setabense Pau Chàfer han sido los encargados de adaptar la temática original de diferentes zarzuelas a un programa instrumental “ad hoc” para el cuarteto de cuerda de Solistas Valencia y el clarinetista y concertista del grupo, Carlos Casanova, que aportará un toque de virtuosismo a la actuación.

El grupo Solistas Valencia, que actuará en Canals. / Levante-EMV

El músico de Alfarrasí resalta la singularidad del concierto con un “programa virtuoso y lírico” en el que los asistentes podrán disfrutar de las zarzuelas más famosas “pero con la fantasía y variaciones de los compositores sobre esa temática”, destaca Casanova. Solistas Valencia ya ha interpretado este concierto de temática de zarzuelas en importantes citas musicales como el Festival de Ribagorza, en Huesca, y el Festival de Los Alcázares, en Murcia. Solistas Valencia, un grupo versátil y camarístico, atesora una larga trayectoria musical y ha actuado por toda la geografía española, ofreciendo conciertos en los teatros más importantes. También ha ofrecido conciertos por Europa. Es, además, el grupo residente del festival Nits a l’Ermita, que se celebra en verano en Alfarrasí, impulsado por Casanova; así como residente del festival de ópera de Benicàssim. Solistas Valencia es el grupo que acompaña a los músicos invitados en las actuaciones de estos festivales.

En Canals, el cuarteto de cuerda estará formado por tres músicos de la Orquesta Sinfónica de Murcia y uno de la orquesta de València, con dos violines, viola y violonchelo, que actuarán junto al clarinetista y concertista Carlos Casanova. El músico de Alfarrasí ha actuado con las mejores orquestas europeas, clarinete solista y concertista, y, de forma paralela, también desempeña una labor pedagógica como profesor de clarinete y profesor en el Conservatorio de Benidorm.

El cuarteto de cuerda y el clarinetista Carlos Casanova, del grupo Solistas Valencia en un concierto. / Solistas Valencia

Carlos Casanova afirma que con este concierto de zarzuela adaptado para cuarteto de cuerda y clarinete “reivindicamos el estilo de la zarzuela, que está un poco olvidado. Reivindicamos nuestro estilo, el buque insignia de la música española, que es la zarzuela”, remarca el músico de Alfarrasí. El concierto “Aires de Zarzuela” de Solistas Valencia en el Centre Cultural Calixte III de Canals será el domingo 23 de noviembre a las 20 horas.