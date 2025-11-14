Un Olímpic con bajas visita al Thader en busca de reencontrarse con la victoria

El CD Olímpic visita este domingo, a las 11:30 horas, el Campo Municipal Nuevo Frumentaria de Formentera del Segura para enfrentarse al Thader, un duelo en el que el conjunto setabense buscará reencontrarse con la victoria pese a las numerosas bajas con las que llega al encuentro.

El entrenador del club de Xàtiva también ha insistido en que el equipo llega preparado y mentalizado para competir desde el primer minuto, pese a las dificultades: «El grupo está trabajando muy bien, están comprometidos y con ganas de que salga ya un partido redondo». José Manuel Rueda ha subrayado que, si el equipo mantiene la concentración y la solidez defensiva mostrada recientemente, las victorias acabarán llegando: «Haciendo las cosas como las estamos haciendo, estoy convencido de que los puntos van a caer».

No se recuperan los lesionados Raúl, Nico Cabanes y Álex Vaquero, y además el equipo pierde por sanción a Carles, lo que obligará a formar por primera vez esta temporada una pareja de centrales inédita. Rueda ha confirmado que «nos va a tocar cambiar este fin de semana y, bueno, esperar que el que se ponga ahí con Marc Grau esté bien». En la previa no ha querido adelantar quien puede ocupar esa posición. El que sería sustituto natural, Raúl, es uno de los lesionados.

Una de las novedades del viaje será la posible entrada del recién incorporado Viti, que llega procedente del SC Requena y aspira a entrar en la convocatoria. El técnico lo ha definido como «un jugador rápido, eléctrico, al que le gusta jugar al espacio» y que «dentro del área hace bastantes goles», y espera que «se adapte lo antes posible».

El Olímpic se desplazará a un campo que conoce de hace tres temporadas. Rueda ha explicado que se trata de un césped artificial «nuevo prácticamente», con unas dimensiones «bastante normales». El técnico recuerda que en aquella visita se escapó la victoria: «Sacamos un empate con la sensación de que podíamos haber ganado perfectamente».

Sobre el rival, que llega tras dos derrotas consecutivas, Rueda prefiere centrarse en su propio equipo: «Dependemos nada más que de nosotros». Ha reiterado que el Olímpic genera ocasiones y compite bien, y que el trabajo semanal está incidiendo especialmente en la parcela ofensiva: «Nos está faltando lo que nos falta… detalles dentro del área, de uno contra uno. Estamos marcando más énfasis en la parte ofensiva». Preguntado por el planteamiento, ha sido claro: «Yo no doy por bueno el empate, sinceramente, nunca. Si en el minuto 80 estamos empatados habrá que ir a ganar el partido».

El Benigànim celebrando la primera victoria de la temporada, la pasada jornada. / Benigànim CF

Benigànim y l’Olleria

El Benigànim visita este sábado a las 16:30 al Alberic Sucemart con el objetivo de dar continuidad a la primera victoria de la temporada, conseguida la pasada jornada precisamente ante el Thader, próximo rival del Olímpic Los de la Vall d’Albaida, colistas del grupo, lograban el primer triunfo y además por goleada, 4-1 ante los alicantinos. Una nueva victoria este sábado ante el Alberic, además de insuflar más ánimo al equipo, supondría dejar el farolillo rojo, ya que los de la Ribera son antepenúltimos en la tabla, con dos puntos más que los ganxuts.

L’Olleria recibe este domingo, a las 16:30 horas, al Carcaixent, un rival directo ahora para los de la Vall, que los superan en la tabla, con tres puntos más. Una victoria permitiría distanciarse aún más en la clasificación.