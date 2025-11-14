Ontinyent presenta en el marco del 25N los resultados del estudio sobre seguridad urbana y urbanismo feminista

Ontinyent presentaba este jueves en la Casa del Delme y dentro de la programación municipal del 25 de Noviembre, los resultados del “Estudio de seguridad urbana con perspectiva de género y urbanismo feminista”. El documento, encargado por el ayuntamiento y elaborado por la empresa especializada Accesscity, analiza como se percibe la ciudad según el género e identifica los elementos urbanos que condicionan el bienestar y la libertad de movimientos de las mujeres, especialmente en el ocio nocturno.

El acto contó con la presencia de la regidora de Igualdad, Paula Soler, y con la intervención de la técnica Virginia Real Gayá, directora de Accesscity. Entre el público asistente se encontraban la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, y los regidores de Territorio (Óscar Borrell), Sostenibilidad (Sayo Gandia) y Servicios Municipales (Jordi Vallés). Entre otras cosas, el estudio analiza dos zonas de ocio, la Plaza de la Concepción y su entorno, y la zona de la Sala Almàssera, así como el itinerario que las conecta y que es muy transitado en fines de semana y noches de fiesta. El trabajo combina análisis documental, mapeo técnico, entrevistas y un amplio cuestionario ciudadano. Durante la presentación, la regidora Paula Soler insistió en la apuesta del consistorio para “continuar avanzando hacia una ciudad inclusiva y segura para todas las personas, incorporando la mirada de las mujeres en la planificación urbana”. En este sentido, Virginia Real remarcaba la importancia de garantizar visibilidad, recorridos claros, o una buena iluminación nocturna como elementos destacados.

Las entrevistas y cuestionarios recogidos apuntan que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres en los desplazamientos nocturnos, sobre todo cuando andan solas. La inseguridad aumenta en mujeres jóvenes, mujeres con movilidad reducida, miembros del colectivo LGTBI y personas de orígenes diversos. Entre las percepciones más repetidas aparecen el miedo en las calles sin luz, en espacios vacíos o sin actividad y en los recorridos que presentan recovecos o zonas sin vigilancia. Entre las demandas más comunes figuran mayor luz en calles secundarias, protocolos claros en espacios de ocio, puntos violeta, vigilancia a pie, revitalización de zonas degradadas y más educación en igualdad.

Según las conclusiones, la percepción de inseguridad se concentra sobre todo por la noche y en espacios con poca iluminación, calles estrechas y/o solitarias, casas deshabitadas o zonas de aparcamiento. El equipo de Accesscity explica que es en los trayectos de enlace entre zonas de ocio donde las mujeres manifiestan sentir más vulnerabilidad, y por eso entre las acciones propuestas en el apartado de conclusiones se encuentran la revisión de elementos en estas zonas como el alumbrado en calles, aparcamientos, pasos de peatones, mobiliario urbano o señalización orientativa y mapas.

La siguiente actividad dentro de la programación será el 18 de noviembre, también en la Casa del Delme, con la proyección del documental “Buscando mi propio nombre”, seguida de un coloquio con la participación de Paloma Rubio (actriz), Belén Vidal (trabajadora social), Elena Sánchez (productora) y María Huertas, psiquiatra, escritora y autora del libro “Nueve nombres”, en que se inspira el film. El 21 de noviembre, a las 18 horas, el Espacio Joven acogerá la creación de un mural colaborativo en homenaje a las víctimas de violencia de género, en una acción coordinada con la concejalía de Juventud; y finalmente el 25 de noviembre, día central de la conmemoración, se desarrollará a las 12 horas en la Plaza Mayor el acto institucional y lectura del manifiesto, y por la tarde tendrá lugar la manifestación ciudadana, con salida desde la Plaza Santo Domingo y final en Poeta Ausiàs March. La programación se cerrará con una actividad de la Asociación Tyrius, consistente en la proyección de un documental sobre el Patronato de Protección de la Mujer.