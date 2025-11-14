El PP alerta de que Xàtiva puede perder 2,8 millones de fondos europeos para la reforma del ayuntamiento

El Partido Popular de Xàtiva ha advertido de que el proyecto de rehabilitación del edificio del Ayuntamiento, financiado con fondos europeos Next Generation EU incluidos en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), "se encuentra en una situación de riesgo real debido a la falta de planificación del gobierno municipal de Roger Cerdà". "La ciudad podría perder los 2.844.516,29 euros concedidos, una de las mayores inversiones externas recibidas en los últimos años", aseguran los populares.

Según la documentación oficial remitida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la actuación debe estar completamente finalizada y recepcionada sin reservas antes del 31 de marzo de 2026. Este plazo no es modificable, ya que está fijado por la Decisión de Ejecución del Consejo de la Unión Europea que regula la asignación y el uso de los fondos Next Generation. La normativa nacional (Orden TMA/178/2022) tampoco permite alterarlo.

El rechazo ministerial a la prórroga solicitada por el Ayuntamiento deja claro que la Administración central carece de competencia para ampliar el plazo de ejecución, por lo que el límite del 31 de marzo de 2026 es absoluto y definitivo. El Ministerio recuerda, además, que cualquier ampliación solo podría afectar a la justificación económica, lo cual resulta irrelevante si las obras no están terminadas.

El Ayuntamiento de Xàtiva adjudicó las obras de rehabilitación del ayuntamiento a la firma Atil-Cobra, SA a finales de octubre. El constrato estima un plazo de ejecución de los trabajos de 8 meses, po rlo que, de cumplirse este guion, la actuación se alargaría mucho más allá de la fecha tope establecida en la ayuda.

El Ayuntamiento conocía el plazo desde 2023

Para el PP, "lo más grave es que el Ayuntamiento de Xàtiva conocía perfectamente los plazos desde hace más de dos años". "Tanto la resolución provisional del 3 de abril de 2023, como la segunda resolución provisional del 26 de junio de 2023, y la resolución definitiva de julio de 2023, fijaban ya de manera expresa que la obra debía estar recepcionada sin observaciones antes del 31 de marzo de 2026. Todas estas resoluciones fueron notificadas al Ayuntamiento y, además, el propio gobierno local aceptó formalmente la ayuda, firmando el Anexo de Condiciones y Términos de Concesión donde figura este compromiso", apuntan.

Para el Partido Popular, estos hechos "desmontan cualquier intento de justificar la solicitud de prórroga como un problema inesperado o sobrevenido". “Los plazos no eran una novedad. Eran conocidos, claros y aceptados desde 2023. El gobierno de Cerdá ha tenido más de dos años para planificar y ejecutar correctamente esta obra, y aun así ha esperado al límite para solicitar una prórroga que sabía que era imposible”, señala el portavoz popular, Marcos Sanchis.

Un riesgo financiero de enorme impacto para la ciudad

Desde el Partido Popular se recuerda que la normativa del PIREP establece el reintegro íntegro de la ayuda en caso de no finalizar la obra en plazo. "Esto implica que, si el Ayuntamiento no cumple el 31 de marzo de 2026, Xàtiva deberá devolver la totalidad de los casi tres millones de euros recibidos, con los intereses legales correspondientes. Además, el coste del proyecto —ya iniciado— quedaría sin financiación externa, lo que podría comprometer la estabilidad financiera municipal o paralizar la reforma del edificio consistorial", ahondan.

“Estamos ante un riesgo financiero serio. No hablamos de un retraso menor, sino de la posibilidad de que la ciudad pierda 2,8 millones de euros que no se recuperarán. El dinero de Europa no admite improvisaciones ni soluciones de última hora. O se llega al plazo o se devuelve, y ahora mismo el Ayuntamiento está más cerca de lo segundo que de lo primero”, afirma Sanchis, que reclama "explicaciones públicas inmediatas". En concreto, pide que el Ayuntamiento detalle el grado real de ejecución del proyecto a fecha de hoy, el cronograma actualizado de los trabajos y si existe un plan específico para recuperar retrasos, las razones por las que se ha solicitado una prórroga que no existe en la normativa, si el gobierno municipal dispone de informes técnicos que avalen la posibilidad real de cumplir el plazo y qué medidas se adoptarán para evitar un eventual reintegro de la subvención.

“El alcalde debe dar la cara. No puede esconder esta situación ni intentar diluir responsabilidades. Xàtiva se juega una inversión histórica que podría perderse por falta de gestión. Esto no es una cuestión política, sino de buena administración y respeto al dinero público”, insiste Sanchis.