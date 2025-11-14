El PSOE de Ontinyent denuncia que la residencia de mayores La Beneficència sigue sin abrirse

El PSOE de Ontinyent ha denunciado que "más de un mes después de la jornada de puertas abiertas, la residencia de mayores de La Beneficència continúa sin abrir sus puertas". Los socialistas consideran que "este retraso es inaceptable, ya que se trata de una de las demandas históricas más importantes de la ciudad en materia de servicios sociales".

A su vez, recuerdan que el nuevo centro multiplicará por más de dos la oferta actual de plazas, pasando de 41 a 97, todas ellas acreditadas como públicas o concertadas con la Generalitat Valenciana. "Esta infraestructura sustituye a la antigua residencia y garantiza la continuidad de un servicio esencial, moderno y centrado en la persona, que contribuirá además a generar empleo y bienestar social en Ontinyent y la Vall d’Albaida", comentan.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ontinyent, José Antonio Martínez, ha señalado que “es incomprensible que, tras la jornada de puertas abiertas del 19 de septiembre, el gobierno de Ens Uneix no haya concretado una fecha para la puesta en marcha de la residencia”.

Martínez ha lamentado que “la ciudadanía siga esperando respuestas mientras el gobierno local se limita a la propaganda y las fotos”. Según ha destacado, “a noviembre de 2025, la residencia sigue cerrada y nuestros mayores continúan sin disponer de las infraestructuras que necesitan”.

Desde el PSOE de Ontinyent insisten en que "el dinero público debe traducirse en mejoras reales para la calidad de vida de las personas. Por ello, el grupo socialista exige al Ayuntamiento que tramite cuanto antes la licencia de apertura y que se ponga en marcha de inmediato la nueva Beneficència, aprovechando todas las oportunidades y ayudas disponibles de otras administraciones".