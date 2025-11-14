El Tribunal Supremo apuntala el cambio de gestión de la depuradora de Ontinyent

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido los recursos de apelación presentados por la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Ontinyent contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anuló el contrato de gestión de la estación depuradora de Ontinyent con la empresa mixta de aguas Egevasa a instancias de la mercantil Aqlara. La resolución, que es firme, pone fin a un largo recorrido judicial en torno al uso y la explotación de la instalación.

La providencia es clara y expone que el TS no admite a trámite los recursos interpuestos al no apreciar «un interés casacional objetivo» y ante la falta de fundamentos jurídicos de la petición.

Ahora, desde el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ontinyent reconocen que «la única vía que queda es la cesión de la gestión de la depuradora a Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), dependiente de la Generalitat Valenciana: «Estábamos esperando el fallo del Tribunal Supremo, pero aún así habíamos abierto ya un expediente de cesión de la depuradora a la EPSAR».

«La única vía que tenemos actualmente y que vamos a iniciar es la de la cesión de la depuradora a la EPSAR. Ahora lo que haremos es reunir a la Comunidad de Vertidos, porque esta decisión no es únicamente del Ayuntamiento de Ontinyent, sino que se ha de tomar conjuntamente con la Comunidad de Vertidos», apostillaron las fuentes municipales consultadas por este diario.

En la citada Comunidad de Vertidos también está representada el Ayuntamiento de Agullent.

Mutación demanial

Cabe recordar que el consistorio ontinyentí ya dio a finales del pasado mes de octubre sus primeros pasos para ceder la depuradora a la EPSAR. Así, el pleno municipal aprobó la apertura de un expediente de mutación demanial, una figura que regula el cambio de uso o destino de un bien perteneciente al dominio público.

Desde el consistorio de la capital de la Vall d’Albaida creen que la instrucción del citado expediente tendrá cierto recorrido en el tiempo, ya que han de salvarse varias fases legales.

También recuerdan que el juzgado de primera instancia desestimó el primer contencioso presentado por Aqlara, aunque la empresa privada recurrió y vio aceptados sus argumentos por el TSJCV. Este tribunal emitió dos sentencias en 2025 que determinaron la nulidad del contrato con Egevasa, al considerar que el mismo había caducado en 2014 y que sus sucesivas prórrogas y la adjudicación directa a esta firma eran contrarias a derecho. Ahora, el TS ha reforzado aquellas tesis con su resolución.

Fue en 1993 cuando el Ayuntamiento de Ontinyent y la diputación firmaron el primer convenio para que EGEVASA -entonces una empresa 100% pública- explotara la depuradora en régimen de gestión directa.