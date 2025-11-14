Vuelven a vandalizar mobiliario urbano de la Vía Verde de Xàtiva

Ocurrió el pasado sábado 8 de noviembre, sobre las once de la noche. Un vecino llamó a la Policía Local de Xàtiva tras observar un incendio en el mobiliario urbano de la Vía Verde. Así denunció que desde su domicilio "observaba unas llamas que están en la Vía Verde, posiblemente a la entrada por el campo de fútbol Paquito Coloma."

Así, una patrulla de la Policía Local de Xàtiva se trasladó hasta el lugar de los hechos y avisó a los bomberos para sofocar el incendio. Los agentes observaron que había un banco del mobiliario urbano ardiendo: "De manera inmediata, requirieron la presencia de efectivos del parque de bomberos, cuyos efectivos fueron acompañados hasta el lugar por la dotación policial, procediendo a la sofocación total del incendio". A su vez, los agentes dieron parte al Departamento de Urbanismo "para la retirada y sustitución del banco afectado. Y dejaron la zona balizada con cinta policial".

Antecedentes

No es la primera vez que se registran episodios vandálicos en la zona de la Vía de Xàtiva. Así, en junio de este año el consistorio denunció episodios de este tipo, tras una inversión de cinco millones en la zona. Así, desde el Ayuntamiento confirmaron que se habían registrado robos en la zona: "Han entrado a robar y se han llevado bancos, mesas de picnic e incluso han arrancado árboles de raíz", lamentaron.