Xàtiva Unida convoca el II Concurso Fotográfico “Una mirada contra la violencia de género”
Los premios están dotados con 100 € y 50 € para gastar en librerías locales
El colectivo Xàtiva Unida lanza una nueva edición de su Concurso Fotográfico “Una mirada contra la violencia de género”, "una iniciativa que busca fomentar la reflexión y la concienciación social sobre las diferentes formas de violencia machista a través del lenguaje visual", según apuntan los organizadores.
El concurso, que se celebrará del 14 al 28 de noviembre, está abierto a fotógrafos y fotógrafas aficionadas de cualquier municipio, y la técnica fotográfica es libre. Cada participante puede presentar hasta tres obras, en color o en blanco y negro, que muestren "una mirada crítica, empática o transformadora frente a la violencia de género".
Las fotografías deberán enviarse al correo comunicacio@xativaunida.org antes del viernes 28 de noviembre a las 11:59 de la mañana, indicando los datos personales del autor o autora.
Los trabajos finalistas se publicarán en el perfil de Instagram de Xàtiva Unida, donde se llevará a cabo una votación popular entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre. Posteriormente, el jurado —formado por tres personas designadas por la organización— seleccionará las obras ganadoras, que se darán a conocer el 5 de diciembre.
Los premios serán de 100 € y 50 €, respectivamente, para gastar en las librerías La Costera, Llibreria Xàtiva y La Tenda de l’Estudiant.
Desde Xàtiva Unida, el colectivo destaca que esta convocatoria “pretende dar voz y mirada a todas aquellas personas que, a través del arte, quieren denunciar las violencias machistas y contribuir a una sociedad más justa e igualitaria”.
Las obras finalistas y premiadas se expondrán en formato digital en la sede de Xàtiva Unida, en la calle Sant Francesc, 15. Las bases completas pueden consultarse en la web y las redes sociales del colectivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
- Muere un niño de dos años atragantado por un anacardo en València
- El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV
- La ampliación del puente del Nou d'Octubre como contraprestación de la 'operación Carrefour
- La Guardia Civil detiene a dos hermanastros de 21 y 15 años por la agresión en Vinalesa al policía que sigue en coma
- Vox abre la puerta a dejar fuera de la Renta Valenciana de Inclusión a las mujeres con velo
- El túnel peatonal del metro que une las estaciones de Xàtiva y Alicante se abrirá antes de Navidad
- València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar