El colectivo Xàtiva Unida lanza una nueva edición de su Concurso Fotográfico “Una mirada contra la violencia de género”, "una iniciativa que busca fomentar la reflexión y la concienciación social sobre las diferentes formas de violencia machista a través del lenguaje visual", según apuntan los organizadores.

El concurso, que se celebrará del 14 al 28 de noviembre, está abierto a fotógrafos y fotógrafas aficionadas de cualquier municipio, y la técnica fotográfica es libre. Cada participante puede presentar hasta tres obras, en color o en blanco y negro, que muestren "una mirada crítica, empática o transformadora frente a la violencia de género".

Las fotografías deberán enviarse al correo comunicacio@xativaunida.org antes del viernes 28 de noviembre a las 11:59 de la mañana, indicando los datos personales del autor o autora.

Los trabajos finalistas se publicarán en el perfil de Instagram de Xàtiva Unida, donde se llevará a cabo una votación popular entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre. Posteriormente, el jurado —formado por tres personas designadas por la organización— seleccionará las obras ganadoras, que se darán a conocer el 5 de diciembre.

Xàtiva Unida convoca el II Concurso Fotográfico “Una mirada contra la violencia de género” / Levante-EMV

Los premios serán de 100 € y 50 €, respectivamente, para gastar en las librerías La Costera, Llibreria Xàtiva y La Tenda de l’Estudiant.

Desde Xàtiva Unida, el colectivo destaca que esta convocatoria “pretende dar voz y mirada a todas aquellas personas que, a través del arte, quieren denunciar las violencias machistas y contribuir a una sociedad más justa e igualitaria”.

Las obras finalistas y premiadas se expondrán en formato digital en la sede de Xàtiva Unida, en la calle Sant Francesc, 15. Las bases completas pueden consultarse en la web y las redes sociales del colectivo.