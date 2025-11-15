La falta de celador por las noches lastra el servicio del centro de salud de Enguera

El centro de salud de Enguera arrastra desde hace tres años la falta de celadores para cubrir el turno nocturno entre semana, una carencia que se hace más palpable cuando el equipo médico tiene que desplazarse a una urgencia y se ve obligado a cerrar el centro, dejando el consultorio sin servicio para cubrir otras incidencias. Los trabajadores y UGT reclaman al Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent la ampliación de una plaza de celador.

La sección de UGT del departamento de salud explica la complicada situación del centro de salud: de lunes a jueves en horario nocturno, de 22 horas hasta las 8 horas del día siguiente, el consultorio está sin celador y solo tiene un médico y un enfermero de atención primaria y cuando hay un aviso a domicilio se tienen que desplazar ambos, además a largas distancias, debido a la gran dispersión geográfica que cubre el centro, dejando el centro de salud cerrado “sin servicio de ningún tipo”. UGT apunta que las urgencias a domicilio pueden ser a la pedanía de Navalón, a unos 20 kilómetros de distancia del centro de salud, ubicado en el núcleo urbano de Enguera; a Casas de Benali, también a unos 20 km; a Casas del Santich, a 28 km; o a los campings Los Carasoles (27 km) o El Teularet (30 km). Unas pedanías ubicadas en plena sierra de Enguera, lo que supone que la salida del equipo médico puede tardar más de dos horas, y, además, sin cobertura telefónica, apuntan desde el sindicato, que pone de manifiesto la necesidad de contar con un celador en el consultorio para poder atender cualquier otra incidencia que se produzca. Desde UGT denuncian que el tiempo en el que el equipo médico se desplaza fuera del centro médico para atender un domicilio, el consultorio “se encuentra cerrado y sin ninguna persona que pueda contestar o coordinar en el caso de surgir otra urgencia médica inmediata en la población”, una circunstancia que “está provocando serios problemas organizativos y asistenciales”, denuncia. El sindicato también censura la “situación de estrés y ansiedad” del personal sanitario que tiene que atender esas urgencias en los desplazamientos. Además, afirman que “últimamente se han presentado incidencias con pacientes”, que confirman la necesidad del incremento de una plaza de celador.

La delegada sindical de UGT en Xàtiva, Amparo Martínez, ha explicado a este diario que el departamento “dotó de personal a todos los centros de salud menos al de Enguera”, evidenciando el “agravio comparativo” de este consultorio respecto a los demás. Explica que la dotación de personal a los demás centros permitió esa ampliación de una plaza de celador, aumentando todos los centros a 5 celadores, mientras que Enguera sigue con cuatro. La delegada sindical señala que en noviembre de 2022, hace tres años, ya se informó a la gerencia del departamento de salud de esta situación y que últimamente se ha expuesto de nuevo la necesidad de dotar de un celador más. “El departamento de salud es conocedor de la situación de Enguera porque se ha remitido varias veces. Además, el actual director médico del área sanitaria fue médico en el centro de salud de Enguera y lo padeció también”, remarca Martínez, que señala que los trabajadores del consultorio también han expuesto la situación al área sanitaria y se están movilizando para recoger firmas.

La falta de este celador también provoca que el médico y enfermero del turno nocturno tienen que realizar funciones que no les corresponden, propias del celador. UGT expone que durante las guardias, “el equipo sanitario debe asumir tareas como atención telefónica, apertura y cierre de puertas, traslado de pacientes, acompañamiento a ambulancias o control de acceso, entre otras. Tareas que no les corresponden, lo que incrementa la carga de trabajo y merma la seguridad y eficiencia del servicio”, censura el sindicato, evidenciando también la “desigualdad en las condiciones de trabajo” respecto al resto de centros de salud, que además presentan una dispersión menor. El sindicato reitera que el consultorio de Enguera “es el que mayor grado de dispersión geográfica tiene del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent”.

Amparo Martínez manifiesta que “los viernes, sábados y domingos sí hay celador por las noches, porque los profesionales existentes se reparten para cubrir al menos los fines de semana. Con cinco celadores, uno más de los actuales, se daría cobertura al horario completo. No es entiende esta incoherencia”, remacha la delegada sindical de UGT, que afirma que “esperemos que no pase ninguna incidencia grave y el departamento tenga que lamentarlo después por no dotar a Enguera del celador necesario”, concluye.