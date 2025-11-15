La recogida de la basura costará 155 euros por vivienda en 7 pueblos de la Canal de Navarrés

La nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de la basura aprobada por la Mancomunidad de la Canal de Navarrés sitúa en 154,77 euros la factura que deberán abonar por el servicio los inmuebles residenciales situados en los cascos urbanos de los 7 municipios adheridos a la entidad en 2026.

La tarifa se incrementaría un 72% (en este 2025 se han pagado 89,66 euros por vivienda) como consecuencia de la implantación gradual del nuevo modelo de recogida "puerta a puerta" con una fracción diaria. A partir de la idea de la reducción en origen de la basura, este sistema busca disminuir el volumen de residuos generados y potenciar su reutilización y reciclaje para cumplir con los objetivos y exigencias de la Unión Europea y evitar sanciones.

La Mancomunidad de la Canal integra a los municipios de Estubeny, Anna, Chella, Navarrés, Bolbaite, Bicorp y Quesa. La ordenanza también fija en 58,30 euros el recibo que tendrán que pagar los propietarios de inmuebles ubicados en zonas de viviendas diseminadas. Los alojamientos rurales, hoteles y residencias abonarán 28,12 euros por cada plaza residencial, mientras que los hoteles, restaurantes y cafeterías tendrán que pagar 4,03 euros por cada metro cuadrado de superficie del local y la terraza autorizada.

La normativa contempla una serie de bonificaciones fiscales. Las familias que participen en el programa de compostaje doméstico del Consorcio de Residuos (COR) podrán beneficiarse de un descuento del 20% en el importe del recibo, mientras la mancomunidad también tiene previsto poner en marcha un programa de circularidad y optimización de la gestión de residuos que permitiría reducir la tasa otro 10%.

Subida en la Costera

La Mancomunitat de la Costera-Canal, que incluye a la población de Enguera y también prevé comenzar a implantar en breve el sistema "puerta a puerta", ha aprobado igualmente un incremento de la tasa de la basura para los 15 municipios integrados en la gestión compartida de la recogida, que bordeará los 100 euros por domicilio en 2026.

En otra ciudad que va a poner en marcha el mismo modelo, Ontinyent, el recibo subirá un 20% el próximo año, hasta los 125 euros, si bien el consistorio prevé compensar ese incremento en 2027 a los vecinos que reciclen.

En las localidades que han optado por implantar el quinto contenedor para intentar incrementar los índices de reciclaje, como l'Alcúdia de Crespins o Xàtiva, la tasa será menos elevada (49 euros en el primer caso y 65 en el segundo).