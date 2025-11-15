Vicent Argent, vendedor de Canals: «La gente se escandaliza por los precios, pero compra huevos igual»

El aumento de precios registrado en el sector avícola por los efectos de las medidas preventivas derivadas de la posible expansión de la gripe aviar causa inquietud entre vendedores y compradores. Sin embargo, los profesionales descartan que pueda haber problemas de desabastecimiento, aunque sí reconocen que el precio de los huevos ha aumentado en los últimos tiempos.

Así lo confirmó ayer a Levante-EMV Vicent Argent, veterano vendedor de Canals que cada viernes vende sus productos en el mercado sedentario de Xàtiva:«La docena de huevos ha subido en 1,20 euros durante los últimos seis meses. Espero que no suba más. Yo compro en dos granjas locales, una de Algemesí y otra de Llombai. Los precios los marcan ellos y en mi caso he apretado un poco los márgenes».

49 años vendiendo

«La gente pregunta, incluso hay quién se escandaliza por el aumento de precios. Lo que ocurre que traemos un producto local. Y ellos lo saben, un producto de cercanía. Además, llevamos muchos años aquí, 49 años. La gente compra igual. Pregunta, se enfada y tienes que explicarte», expuso el vendedor.

«En mi caso, por ejemplo, estoy vendiendo la docena de huevos de tamaño XL a 3,60 euros Y puede ser que los compradores se la encuentren a más de cuatro euros en otros sitios. Lo que he hecho ha sido adaptarme a la nueva situación para ofrecer un buen producto a precio competitivo», expuso Argent.

Vicent Argent acude cada viernes al mercado sedentario municipal de Xàtiva. / José Luis G. Llagües

«La demanda se mantiene, parece que la gente sigue viniendo a mercados como el de Xàtiva y no va solo a las grandes superficies. Aún hay personas que valoran el producto que vendemos en sitios como este», comentó el veterano vendedor.

Vicent Argent reconoció que los vendedores de productos avícolas si están expectantes respecto a las diferentes noticias sobre las medidas que están implementando las administraciones públicas a causa de la gripe aviar: «De momento, producto hay y no creo que vaya a haber problemas de desabastecimiento. Es cierto que se ha encarecido durante el último semestre. Y es algo que notamos todos, pero creo que producto hay de sobra. Y no creo que vayan a haber grandes problemas por el tema de la gripe aviar. Por lo que sabemos, está todo muy localizado y el gobierno está desarrollando medidas de prevención», comentó.

Durante la mañana de ayer, Vicent Argent despachó de forma continua a los clientes que cada semana acuden el viernes al mercado sedentario de Xàtiva para abastecer sus despensas. El movimiento fue constante durante la jornada, aunque cada vez quedan menos paradas.