Aspromivise y el CB Genovés comparten pista en la liga valenciana de baloncesto inclusivo

El pabellón de Don Bosco, en València, acogió este pasado domingo la jornada inaugural de una nueva edición de la liga inclusiva de baloncesto en el que diferentes clubes de baloncesto y entidades vinculadas a las personas con Diversidad Funcional Intelectual comparten pista. La liga empezó este 16 de noviembre con una primera de varias jornadas, en las que diferentes entidades y clubes compartirán pista para dar cabida a otra forma de practicar este deporte. Entre ellas Aspromivise de Xàtiva y el CB Genovés. "El baloncesto no es solo el convencional y esta liga, entre otras cosas, pretende dar visibilidad a un sector que juega al deporte de la canasta, pero también para dar a entender que el concepto de deporte inclusivo es posible", afirman desde Aspromivise.

Deportistas del equipo de Aspromivise y CB Genovés en la jornada inaugural de la liga de baloncesto inclusivo. / Aspromivise

En esta liga organizada por la Asociación Deporte Inclusivo de València (ADIV), participará el equipo formado por jugadores/as del CB Genovés y de Aspromivise, además de los equipos Picken Claret de València, Fundació Espurna de Gandia, el CB Altura de Castelló, CB Oliva Aderes, Units y UPV-ADIV. La competición ofrece una actividad inclusiva de forma vivencial en la que miembros de diferentes clubes de baloncesto y entidades que atienen a personas con diversidad funcional participan en esta liga. El CB Genovés estará presente junto a Aspromivise para dar visibilidad a uno de los objetivos que ambas entidades llevan adelante durante mucho tiempo, el deporte, y en este caso el baloncesto tiene que ser un espacio donde todas las personas puedan practicar de manera conjunta actividad deportiva, remarcan desde la asociación setabense.

El CB Genovés y Aspromivise en la liga de baloncesto inclusivo. / Aspromivise

En la jornada, compitieron diferentes categorías para que todos los equipos y entidades participen de una manera "más justa e igualitaria". Una idea que intenta mostrar que el baloncesto es capaz de juntar a personas con capacidades diferentes. “Estas jornadas nos confirman el potencial que tenemos las personas que nos dedicamos al baloncesto de formación. Los clubes tenemos que ser capaces de que toda aquella persona que quiera practicar este deporte lo pueda hacer, tenemos que ser nosotros los que le ofrezcamos estas oportunidades. Ver como juegan de manera inclusiva clubes ordinarios con entidades vinculadas a la discapacidad es un mensaje a tener en cuenta y explotar”, afirman. Una primera jornada que consolida el proyecto y que suma sinergias entre clubes y entidades para llegar a mucha más gente. "El deporte como herramienta educativa", concluyen.