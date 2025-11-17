Los chicos del Xàtiva Voleibol logran una victoria trabajada contra el AD Rivas Madrid

Los equipos de categorías nacionales del Club voleibol Xàtiva disputaron la séptima jornada de liga en casa, logrando una gran entrada de público al pabellón de voleibol. El equipo masculino, el Familycash Xàtiva, de superliga2 venció al AD Rivas Madrid por 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-21), mientras que el Ahora Vóley Xàtiva femenino de primera división nacional no pudo forzar el quinto set y cayó por 1-3 frente al AVG Almería (15-25/17-25/25-17/26-28).

En la superliga2 masculina, victoria muy trabajada de los de Xàtiva por 3-1, en un partido muy intenso, jugado de poder a poder, en el que la igualdad fue la tónica general. En el primer set los de Xàtiva mantuvieron su nivel de ataque y defensa, aunque los madrileños nunca quedaron atrás (12-11). Los setabenses obtuvieron una ventaja que parecía decisiva (20-17), con un Pablo Pérez inspirado, que acabó con tiempo muerto del Rivas. Un final emocionante, porque el Rivas consiguieron empatar, arriesgando en todas sus facetas y aprovechando los errores locales (23-23), lo que provocaba el tiempo muerto del Xàtiva. Cualquier equipo pudo llevarse el parcial en ese momento, aunque sería el Rivas quien se adelantaría (23-25), de la mano del exinternacional Luis Díaz. En la segunda manga los de Xàtiva salieron sin complejos, y pronto consiguieron una ventaja que les permitiría jugar más cómodamente (9-5). Los visitantes no jugaron tan cómodos y cometieron errores, anulando su capacidad de reacción (19-13). Finalmente, los locales acabaron ganando por 25-20, empatando el partido. El tercer set vuelve nuevamente a la igualdad en sus primeros compases, pero el Rivas demostró que es un gran equipo, y trabajando duramente en defensa y ataque consiguió una importante ventaja (8-12), obligando a solicitar tiempo muerto a los técnicos setabenses. Los de Xàtiva salieron del apuro y consiguieron empatar (16-16) con el aliento del público. Con 19-18 para Xàtiva, el entrenador del Rivas solicitaba tiempo muerto para tratar de frenar a los locales, quienes, con un inspirado ataque, especialmente de Guillem García, se acercaban al final. Los madrileños lucharon lo indecible (21-22), pero el partido estaba descontrolado (23-22). Al igual que en el primer set, cualquiera de los dos equipos podía cerrarlo, aunque finalmente fueron los setabenses los que ganaron 25-23. El cuarto y último set mantuvo la igualdad (9-9), los de Xàtiva obtuvieron una ligera ventaja (12-10), pero el Rivas lograba darle la vuelta al marcador (14-15), provocando el tiempo muerto del Xàtiva. Con 18-21 para Rivas y en racha ascendente, las cosas pintaban mal para los de Xàtiva, que se jugaron el todo por el todo y consiguieron la remontada (20-21), provocando tiempo muerto del Rivas. Los errores en recepción de los madrileños y el ataque contundente local, fueron decisivos para que el Xàtiva le diera la vuelta al marcador, con unos inspirados Héctor Sala y Nicolás Herencia, que llevaron al equipo al 25-21 final. Los máximos anotadores por el AD Rivas fueron: Yerffenson Veliz (16) y Luis Díaz (13); y por el Xàtiva, los máximos anotadores fueron: Héctor Sala (18), Guillem García (15), Pablo Pérez (15) y Lázaro Amorós (13). Por el CV Xàtiva jugaron: Pablo Pérez, Sergio Crespo, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Germán Llorens, Rubén Martínez, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure y Alejandro Ferrando. Técnicos: Quique Mateu y Daniel Mata. La próxima jornada, los de Xàtiva viajan a València, al pabellón Nou Moles del CV Conqueridor de València, el sábado a las 18 horas.

En Primera División nacional femenina, el Ahora Vóley Xàtiva se enfrentaba el pasado sábado en el pabellón de voleibol a un rival directo como es el AVG Almería, uno de los equipos más en forma de la categoría, tercero contra segundo en la clasificación. Las de Xàtiva afrontaron los dos primeros sets con muchos nervios, ante un equipo andaluz bien posicionado, que se adelantaba por 0-2. Reaccionaron las de Xàtiva en el tercer set, recortando diferencias, pero desperdiciaron dos bolas de set en el cuarto, que hubiera supuesto ir al quinto set, y finalmente cedieron 26-28, alejando la remontada épica del joven equipo setabense. En el primer set, las de Rafa Mora, Pablo Tatay y Javier Martínez estuvieron desdibujadas, no encontraron su lugar en la cancha en ningún momento, mientras que el conjunto almeriense, entrenado por el exjugador internacional Israel Rodríguez, hizo bien sus deberes. Tímida reacción de las locales en el segundo set aunque siguieron con muchas dudas y precipitación en el juego (7-12), con tiempo muerto del Xàtiva. Con 16-20 el Xàtiva lograba acercarse, pero no consiguieron el objetivo, porque las almerienses estaban muy cómodas, realizando un buen juego que iba sumando hasta el final. Cambiaba el panorama en el tercer set, las de Xàtiva presionaron en el saque (5-0), arriesgando lo indecible y salió bien, porque dificultaron la recepción andaluza. El Almería no estaban tan cómodas en pista (11-3), con las de Xàtiva en tromba y consiguiendo diferencias (19-13). Reaccionaban las almerienses, aunque las de Xàtiva llegaron a los momentos finales con una ventaja que supieron gestionar muy bien (25-17). Un cuarto set muy emocionante, con puntos largos y los dos conjuntos luchando de tú a tú. Las de Xàtiva se adelantaban ligeramente, pero Almería contrarrestaba (8-7). El partido siguió muy igualado hasta el final con puntos muy emocionantes. Tomaba aire el Xàtiva por 15-12, provocando el tiempo muerto de Almería. Reacción andaluza con el 18-18, e incluso tomaron una ligera ventaja 18-20, que obligaba al tiempo muerto de Xàtiva. El 23-23 ponía más emoción al partido, pero las de Xàtiva desperdiciaron dos bolas de set con el 25-24 y el 26-25, y las almerienses no perdonaron a la menor ocasión que tuvieron, ganando in extremis por 26-28. Por el CV Xàtiva jugaron: Sandra Martínez, Taina Ferrer, Andrea Belaunzaran, Alison Quintin, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Carmen Pérez, Alejandra Bolinches, Sara Martínez, Mara Alcocel y Martina Valor. Técnicos: Rafael Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay. La próxima jornada femenina, el sábado 22 de noviembre a las 17 horas, el Ahora Vóley Xàtiva recibe en casa al CV Molina de Murcia, con la necesidad imperiosa de puntuar.

Categorías base

En el CV Xàtiva también destacó la pasada jornada la victoria en la primera división junior masculina del Xàtiva, que ganaba en un auténtico partidazo al CV Conqueridor de València, un partido del primero contra el segundo en la clasificación, con parciales y remontadas de infarto, 3-1 (19-25/25-22/25-20/25-23). Victoria importante del Ahora Vóley Xàtiva juvenil femenino de primera división contra el CV Sant Joan Alacant por 3-0. Sendas victorias del Senior femenino Xàtiva segunda autonómica que venció por 3-0 al Pobla del Duc, y del Juvenil femenino de segunda autonómica que ganaba en Oliva por 1-3.

En los Jocs Esportius de la Comunidad Valenciana, en la modalidad máxima de Iniciación al Rendimiento, victorias en las primeras divisiones infantil femenina y cadete femenina. Las cadetes derrotaron por 3-0 al CV Gandia y lideran la clasificación. Las infantiles del Dental Carralero Xàtiva ganaron por 3-2 en un partido muy igualado y emocionante contra el CV Gandia. Una de cal y una de arena para el Xàtiva cadete masculino de la primera división, cayó derrotado el sábado en Elche por 3-0, pero ganaron el domingo contra el Illa Grau de Castellón por 3-0 en Xàtiva. Derrotas del infantil masculino Dental Carralero de la primera división por 0-3 ante el Illa Castellón. Derrota del Dental Carralero infantil femenino de la segunda división, que cedieron por 3-1 contra el Alzira. Victoria del Xàtiva en la tercera división cadete femenina por 3-0 frente al CV Canals.