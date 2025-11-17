El entrenador de Anna reconocido por su campeonato estatal de prisiones: "Fue un reto y una experiencia muy bonita"

El entrenador de Anna Carlos Ferrero ha recibido un reconocimiento de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana después de haber conseguido el campeonato de España de centros penitenciarios al frente de la selección valenciana.

El galardón le fue entregado al técnico de 35 años en el marco del Día del Entrenador, celebrado en el CaixaForum de València el pasado 7 de noviembre. Ferrero se ha mostrado "muy contento y orgulloso" tras esta distinción. "Es muy complicado el quedar campeón de España como entrenador de fútbol en cualquier modalidad: es una experiencia y todo lo vivido supone algo muy bonito, tanto a nivel personal como profesional. Me ha hecho crecer mucho", señala a Levante-EMV el annero.

Fue en junio cuando Ferrero consiguió conquistar el título en Las Rozas después de recibir el encargo del presidente de la Federación, Salvador Gomar, de ponerse al frente del equipo autonómico de reclusos desde el centro penitenciario de Villena. "Me gustan los retos y lo cogí como una experiencia personal. Nunca había estado en un centro penitenciario y estoy superagradecido. Me trataron muy bien", expone el entrenador, que destaca los beneficios que tiene el deporte para la población reclusa que dispone de salidas terapéuticas. "Les permite socializar, integrarse y desconectar del día a día. Todos quieren salir de la prisión cuanto antes y si hacen deporte se les conceden grados para ir a ver a sus familias", apunta. A modo de balance, indica que la experiencia fue "muy bonita". En Las Rozas estuvieron arropados por el seleccionador español Luis de la Fuente y varios jugadores del combinado nacional. "Nos sentimos profesionales", añade.

Proyecto Valenta

Carlos Ferrero está ahora enfrascado en el Proyecto Valenta de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, que, bajo la dirección de José Andrés Menchero «Menchi», persigue fomentar el fútbol femenino. "Está creciendo de forma meteórica, si comparas las licencias masculinas y las femeninas estas últimas han dado un salto mucho más alto, pero hay que dar continuidad a eso y trabajar para que siga progresando", explica el entrenador de Anna, que se confirma así como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección dentro de las fronteras valencianas.

En el marco de esta iniciativa se promueven torneos clínics por diferentes poblaciones valencianas y se reclutan jugadoras para la selección sub-14 de toda la Comunitat Valenciana. "La experiencia de trabajar en la Federación Valenciana es muy bonita y gratificante porque no todos pueden realizarlo: para mí, como entrenador, es un mundo nuevo del que estoy aprendiendo y que me va a ayudar mucho en mi formación", incide Ferrero.