La Gimnasia Aeróbica de Xàtiva finaliza la temporada con resultados destacados en el Europeo

La sección de Gimnasia del Club Taekwondo Xàtiva ha finalizado la temporada 2025 con resultados destacados en el Campeonato de Europa. La entidad deportiva, que este año celebra su 32º aniversario "de historia y compromiso con el deporte de Xàtiva", acaba la campaña 2025 con un balance "extraordinario" para el club, resaltan. Destacan el Campeonato de Europa celebrado en Azerbaiyán, donde las gimnastas setabenses y la entrenadora del club representaron "con orgullo a nuestra ciudad y a España, obteniendo resultados destacados que reflejan su esfuerzo, talento y compromiso".

La Gimnasia Aeróbica agradece el respaldo de los que las han apoyado, manifestado su "más sincero agradecimiento a quienes, con su interés, apoyo y cercanía, nos han acompañado en este camino". El club también tiene palabras de gratitud "a los deportistas, cuya dedicación y pasión han sido ejemplo constante; a sus familias, cuyo respaldo ha sido fundamental para alcanzar estos logros; y a todos los que han dado visibilidad a nuestro trabajo y valores deportivos. Su acompañamiento nos impulsa a seguir creciendo y a preparar la próxima temporada 2026, con la misma ilusión y compromiso que siempre nos ha caracterizado, junto a las familias y magníficos gimnastas que tanto nos han emocionado en la temporada 2025", expresan desde la sección de Gimnasia del CTX.