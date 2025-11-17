La mejor "Coca de Fira" de Ontinyent: Tremendo, Stop 2 y Amparo Torró triunfan este año

Ontinyent ha acogido hoy la tercera edición del concurso gastronómico para elegir a la mejor "Coca de Fira" de la capital de la Vall d'Albaida. Seis participantes amateurs y cuatro equipos profesionales han asistido este año, siendo menos que en las dos ediciones anteriores. Un jurado formado por los ganadores del año pasado -Miguel Gandia y José Gómez-, Salva Serralle (formador y docente de cocina), María Silvestre (Comerç In) y José Ramón Berenguer (vicepresidente de Ahval) han probado las diez elaboraciones, ya que uno de los once cocineros que habían confirmado participación uno no ha acudido al final. Se han repartido más de 2.000 euros en premios entre los ganadores.

Amparo Torró se ha llevado el premio a la mejor "Coca de Fira" cocinada por un amateur. Desde el jurado han expuesto que se ha valorado mucho su elaboración de la masa: "Es lo más importante, hay que respetar los tiempos de fermentación, hacerlo bien en este caso es clave. Al final, todos los alimentos son buenos, porque se utiliza embutido y productos del campo local -alcachofas y pebrassos-. La de Amparo Torró era la mejor masa". Fina Gandia y Enrique Juan han sido los otros cocineros amateurs premiados este año.

Amparo Torró ha cocinado la mejor Coca de Fira de Ontinyent entre los participantes amateurs. / Perales Iborra

En el lado profesional, el restaurante "Tremendo" ha cocinado la mejor "Coca de Fira" tradicional y el equipo de "Stop 2" ha triunfado en el lado vanguardista del concurso. Se da la circunstancia de que el equipo de "Tremendo" ya triunfó en la primera edición de la cita. El año que viene no podrán ganar, ya que formarán parte del jurado.

"Stop 2" ha triunfado con su receta vanguardista de "Coca de Fira". / Perales Iborra

José Goméz -chef del restaurante el Taulell- ha explicado las razones que han llevado al jurado a elegirlos: "En el caso del premio tradicional hemos visto que había un respeto máximo por la receta, que todos los elementos están integrados en una base quizás algo aérea y muy buena. El ganador del lado vanguardista ha presentado un plato donde todos y las texturas cuadraban. Tenía matices distintos, pero al final la base del concurso es la receta original y en este caso se cumplía". "Al final la Coca es como la pizza valenciana, hay un gran abanico de posibilidades, es un plato muy agradecido a nivel culinario", ha apostillado.

El equipo de "Tremendo", ganador de la primer edición del concurso de "Coca de Fira" también ha triundado este año. / Perales Iborra

"Es un día complejo"

Àngels Muñoz, concejal de Fira, atendió a Levante-EMV y explicó que "es cierto que este año ha bajado algo la participación, sobre todo en el lado profesional. Entendemos que el lunes de Fira es un día complejo para el sector, ya que llevan varias jornadas con llenos, con mucho trabajo y hoy aún tienen mucha actividad. Agradecemos su presencia".

"La idea es seguir apostando por la Fira y por este concurso. Hablamos de una actividad que congrega a mucha gente y que nos permite diversificar los atractivos de la Fira. Excepto en la tarde-noche del sábado que llovió un poco, el tiempo ha acompañado. La percepción es que está viviendo mucha gente a Ontinyent. Está yendo muy bien el evento", comentó Muñoz.

Croqueta de "Coca de Fira" y la forma del toro

La cita contó con algunas anécdotas. Uno de los restaurantes participantes presentó una "Coca de Fira" en forma de croqueta y Fina Gandia -quizá la cocinera más veterana de este año- sorprendió al darle forma de toro a su elaboración utilizando la morcilla: "Dentro de nada tenemos la Purísima y es como un homenaje. Vi en una revista una foto del toro de Osborne y me inspiré". Dicha elaboración le valió para ganar el segundo premio.