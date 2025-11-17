De mítica discoteca a casal fallero en Xàtiva: la fiesta vuelve a la antigua Jamaica

Entre las décadas de los años 70 y 90 del pasado siglo fue una de las salas de música más icónicas y de referencia de la comarca. Tras un largo silencio, el local de la antigua discoteca Jamaica de Xàtiva, situado en el tramo final de la Avenida Selgas, volvió a llenarse de fiesta el pasado sábado para celebrar la inauguración oficial del nuevo casal de la Falla Passeig, que ha transformado el inmueble en su nueva casa después de un laborioso trabajo de reforma que se ha prolongado durante varios meses.

El bajo mantiene algunos guiños a su emblemática actividad, como las vistosas y coloridas luces de neón con el nombre de la comisión en la fachada.

La fallera mayor infantil de Xàtiva, Ada Domínguez, fue la encargada de cortar la cinta del nuevo local. En el acto también intervino la regidora de Cultura Festiva de Xàtiva, María Beltrán, que puso en valor el gran esfuerzo desplegado por la comisión para poner en marcha el proyecto de contar con un hogar más que digno para su actividad.

La sede fallera se estrenó con un tardeo por todo lo alto a pie de calle, amenizado por el grupo local Rincón Clandestino, seguido de una Fiesta Remember de la mano de los DJ Vicent y Sagi, que transportó a los más nostálgicos hasta la antigua Jamaica. La celebración reunió a una gran cantidad de público, tanto falleros como no falleros.

Desde los años 70

La andadura de la discoteca comenzó en el verano de 1972 de la mano de Pepe Ripoll. Por aquel entonces, el local se llamaba Les Antorches. Fue a mediados de los 80 cuando el difunto Anselmo Arroyo decidió transformar aquel vetusto bajo en la deslumbrante Jamaica, una moderna sala que adquirió una gran popularidad y que se mantuvo en activo hasta bien entrados los 90.

Otro de los asistentes a la cita fue el portavoz del PP, Marcos Sanchis, acompañado de otros regidores populares. "A disfrutar de este nuevo espacio que a todos nos trae recuerdos de la juventud", publicó Sanchis en sus redes sociales.