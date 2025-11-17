Nadadores del CN Xàtiva se estrenan con podio en la Liga Prebenjamín

El Club Natació Xàtiva subió al podio en el estreno de la Liga Prebenjamín, que tuvo lugar el pasado sábado en la piscina municipal cubierta de Gandia. Nadadores del club setabense consiguieron un primer puesto, un segundo y un tercero en la primera jornada de la competición liguera de la categoría más pequeña. La cita reunió a 154 nadadores pertenecientes a 17 clubes de la provincia de València.

Lucas Belda quedó primero en los 50 metros espalda, con un crono de 52''19; y subió también al podio, tras quedar segundo, en los 50 metros libres, con un tiempo de 42''67. Alberto Beltrán fue tercero en los 50 metros espalda, con un registro de 1'03''98. Además de Lucas y Alberto, por el Natació Xàtiva, también compitieron los prebenjamines de 2017 Indira Matamoros y Eros Vieira; y como prebenjamines de 2018, Amara Mora.

En esta primera jornada, los nadadores prebenjamines nadaron las pruebas de 50 metros libres y 50 metros espalda. Estas pruebas son los primeros registros oficiales para los prebenjamines de primer año, los nacidos en 2018.

El nadador setabense Guillem Casenoves en el Campeonato de España, en Barcelona. / Club Natació Xàtiva

Campeonato España

Por otra parte, el Club Natació Xàtiva también estuvo presente en el XVIII Campeonato de España Absoluto Open P25 Astralpool, celebrado del 13 al 16 de noviembre en Barcelona. En la cita deportiva nacional participó el nadador setabense Guillem Casesnoves, que quedó en el puesto 70 en la prueba de los 50 metros braza, con un tiempo de 30''29. La competición se celebró en la piscina del CN Barcelona Nova de l’Escullera. En esta nueva edición del campeonato de España participaron 638 nadadores integrados en 143 clubes de la Real Federación Española de Natación (RFEN).