El Olímpic pone fin a una mala racha con la victoria ante el Thader

El CD Olímpic logró una victoria muy importante en el campo del Thader (1-2), un triunfo que permite a los de La Murta recuperar sensaciones en cuanto a resultados tras un mes complicado. El partido comenzó con igualdad y con dificultades para el Olímpic. Así lo explicó el entrenador del club de Xàtiva, José Manuel Rueda, quien reconoció que “lo importante del fin de semana era conseguir la victoria después de los últimos resultados. El equipo lo ha trabajado, lo ha luchado, lo ha sufrido y podemos estar contentos porque al final era el principal objetivo”.

El técnico admitió que la primera mitad no fue sencilla: “Nos ha costado poner en práctica todo lo que habíamos preparado, nos ha costado meternos en el partido. Aun así, los dos equipos hemos tenido un par de ocasiones claras para marcar. Sergio ha tenido una transición ofensiva muy clara, pero no hemos podido materializarla”.

El encuentro se puso cuesta arriba con el gol del Thader, una acción que Rueda vio polémica: “Hemos encajado el gol de ellos y, desde nuestra posición, hemos visto claramente que era fuera de juego. Eran dos jugadores los que estaban en zona de ataque, uno adelantado y el otro no, pero el que finaliza para nosotros está claramente en fuera de juego. Luego lo veremos en el vídeo si tienen razón o no, pero el gol ha contado y ya está”. Pese al mazazo, el técnico destacó la capacidad de reacción del equipo: “Tiene mucho mérito cómo ha sabido remontar el marcador, y además fuera de casa. Más que por sensaciones, porque el equipo ofensivamente está bien, era un tema de resultados”.

Los ajustes en el descanso fueron decisivos. Rueda explicó que “los cambios en la media parte, tanto Viti como Fuentes, nos han aportado un poquito más de profundidad, que era lo que nos había faltado. El equipo ha dado un paso adelante y hemos provocado muchas más cosas. Después del 1-2 incluso hemos tenido un par de ocasiones claras para matar el partido”. Mullor marcó los dos goles del Olímpic.

En los minutos finales, el Thader se volcó en busca del empate. “Ellos han empezado a lanzar balones largos y Javi ha estado bastante bien, ha hecho un par de paradas muy buenas. En líneas generales estoy contento por el resultado y por cómo el equipo ha sabido sufrir. Ha habido momentos buenos, momentos malos, pero son tres puntos que nos hacían falta y la verdad es que estoy contento”, explicó el entrenador.

Rueda también se mostró satisfecho por el debut de uno de los jóvenes del club: “Contento por haber hecho debutar a Naim. Creo que han sido unos 10-12 minutos y en las tres o cuatro acciones que ha tenido ha estado bastante bien, ha aportado al equipo”. Con la mirada puesta en la próxima jornada, el técnico avisó de que el duelo será exigente: “Ahora toca encaminar bien la semana, trabajarla fuerte. Sabemos que viene el Alberic, que llega con la moral arriba después de ganar al Benigànim y querrá hacernos daño en la Murta. Nosotros intentaremos hacer una semana muy buena, llegar con las ideas claras de cómo hacerles daño y, sobre todo, conseguir los tres puntos en casa”.

Once titular del Benigànim en el partido contra el Alberic. / Benigànim CF

Benigànim y l’Olleria

El Benigànim cedió por 2-0 frente al Alberic, en un partido en el que los goles llegaron tras el descanso. Nada más arrancar la segunda parte, los de la Ribera se avanzaban en el marcador. El segundo tanto llegó ya en los últimos instantes del partido. Los de la Vall d’Albaida no pudieron dar continuidad a la victoria de la anterior jornada y siguen colistas del grupo.

L’Olleria se dejó dos puntos ante el Carcaixent, tras empatar 1-1 en un partido en el que los locales se avanzaron en el marcador mediada la segunda parte. Pallares marcaba para los valldalbaidins, pero los visitantes igualaron en el último instante del partido, en el minuto 90, dejando con solo un punto a los locales.