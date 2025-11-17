El Ontinyent 1931 rescata un punto en los últimos minutos ante La Nucía

Empates para los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación. El Atzeneta, después de remontar un resultado adverso frente al Buñol, vio cómo se le escapaban dos puntos en el descuento. Situación totalmente opuesta para el Ontinyent 1931, que rescató un punto ante La Nucía sobre la bocina.

El Atzeneta recibió el sábado en el Regit al Buñol. El objetivo del conjunto taronja era traducir el buen juego en goles para dejar atrás la dinámica de derrotas y volver a puntuar de tres. El dominio fue del Atzeneta, pero quienes abrieron el marcador fueron los visitantes. En el minuto 19, el colegiado señaló penalti por manos. Marcos Arriaza abrió el marcador desde los once metros (0-1); una vez más, el partido se complicaba para los de Frangi. Los locales disfrutaron de infinidad de ocasiones para empatar el partido, incluso alguna antes del gol visitante. Braian tuvo la primera con un disparo a bocajarro que salvó Coronado. Brull, con el remate de un córner, también lo intentó, pero el portero realizó una magnífica intervención. El Atzeneta insistió y creyó, y justo antes del descanso Moha, con un remate en el segundo palo, igualó el encuentro (1-1).

En la segunda parte, el guion fue parecido, con un Atzeneta que no concedía oportunidades a su rival y que dominaba en busca del segundo tanto. La alegría llegó al Regit con un golazo de Gallego en el minuto 53, que daba la vuelta al encuentro (2-1). Más de cara se pusieron las cosas para los de Fran Giménez cuando el Buñol se quedó con un hombre menos por la expulsión de Pérez. A pesar de ello, el Atzeneta no pudo abrir más brecha en el marcador. Luispa lo intentó con un disparo a la base del poste que repelió el portero, Revert estrelló un balón en el larguero, e incluso los atzeneteros no pudieron aprovechar un mano a mano con el guardameta. El Atzeneta perdonó en exceso y lo pagó en el minuto 94: nuevo penalti a favor del Buñol, en esta ocasión señalado a Gallego tras golpear a un rival en un despeje. Duco, desde el punto de penalti, puso las tablas definitivas en el marcador (2-2). El Atzeneta consiguió puntuar tras tres jornadas consecutivas sin hacerlo.

Pau Sanchis celebra el segundo gol del Ontinyent 1931, que empataba el partido ante La Nucía. / Ontinyent 1931 CF

El domingo, el Ontinyent 1931 recibió en el Clariano a La Nucía, un equipo construido a golpe de talonario y con jugadores de mucho nivel. Los de Roberto Bas no se arrugaron y a los tres minutos ya sumaban la primera ocasión con una buena jugada de Pedro Sempere que Lluís Felipe no llegó a rematar por muy poco. La Nucía se hizo poco a poco con el control del encuentro y Zarzoso lo intentó con un lanzamiento lejano que botó justo delante del guardameta local, pero Andreu Vivó logró despejar, aunque con dificultades. Poco después, los de Vicente Mir volvieron a intentarlo con un remate acrobático. Dominaban y llegaban los alicantinos, pero sin poder finalizar las jugadas. La última acción de peligro de la primera parte fue para los blanc-i-negres, con una jugada de estrategia que Pau Sanchis remató de cabeza y que el portero, Fluixà, repelió con buenos reflejos.

La segunda parte arrancó de forma muy negativa para los de Roberto Bas. A los cuatro minutos de la reanudación, Juanan vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con un hombre menos. Lo aprovecharon los alicantinos, que ejecutaron una falta lateral y Gorxa, de cabeza, mandó el balón al fondo de la portería (0-1). El Ontinyent buscó el empate y rozó el gol con dos saques de esquina consecutivos: el primero, con un remate de cabeza de Osoro que despejó el portero; el segundo, con un remate de Vicent Martínez que un defensor repelió. También estuvo cerca el segundo gol de La Nucía con un despeje del propio Ontinyent 1931 que salió mal, pero el travesaño evitó el tanto. El empuje del Clariano, la buena dinámica y el creer llevaron a los locales a empatar. Un balón largo que luchó con cuerpo y alma Pau Sanchis le permitió ganar la partida al portero y al defensa para acabar empujando el balón dentro de la portería (1-1) y rescatar un punto “in extremis”. Un partido más en el que puntúa el Ontinyent 1931 y logra alargar la buena dinámica.