Un proyecto de libro interactivo sobre el oficio de vidriero en l'Olleria, premio del IEVA al Mejor TFG

"Desenvolupament i disseny d’un llibre interactiu sobre l’ofici del vidre a l’Olleria". Este es el título del trabajo ganador del VII Premi al Millor Treball de Final de Grau que otorga el Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida (Ieva) con una dotación de 800euros.

El TFG lo ha presentado Lara Juan Linares, de l'Olleria, que cursa el grado en Diseño y Tecnologías Creativas de la Universitat Politècnica de València. El trabajo reúne documentos y fotografías antiguas que aportan un valor histórico significativo y pretende poner en valor el oficio de vidriero, íntimamente ligado a la economía y la cultura olleriana.

La iniciativa aporta un diseño completo del proyecto de libro: cubierta, contracubierta, interior y selección tipográfica, además de la incorporación de elementos interactivos, físicos y digitales. El enfoque interdisciplinario combina diseño editorial e interactividad para recuperar elementos de la memoria y fomentar la transmisión de este patrimonio cultural a las nuevas generaciones, y a la vez hacerlo accesible y atractivo a un público más amplio.

La decisión del premio la ha tomado por unanimidad el jurado, formado por Gonzalo Pardo Beneyto, profesor del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València; Sara Sierra Ferrero, profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València ; Carlos Salvador Muñoz, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universitat de València; Maria J. Vilaplana Aparicio, profesora del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante; y Jordi Oviedo *Seguer, profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universitat de València.

Este mismo lunes, el IEVA ha convocado ya el VIII Premio al Mejo TFG, para el curso 2025/2026. Los trabajos que quieran optar al reconocimiento se podrán presentar hasta el 18 de octubre de 2026.