Xàtiva renueva la iluminación de la Plaça del Mercat con nuevos proyectores led

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado la renovación de los proyectores de la Plaça del Mercat en una actuación destinada a mejorar la iluminación de esta zona. Con una inversión de 3.000 euros, se han instalado nuevos equipos led de luz simétrica, con un consumo más reducido y un mejor rendimiento lumínico, que aportan una luz cálida y más confortable para el uso cotidiano de este espacio emblemático, destacan desde el consistorio setabense.

Cambio de luminarias en la Plaça del Mercat de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Esta intervención se enmarca en la labor continuada de mejora del alumbrado público que el ayuntamiento está llevando a cabo para modernizar los espacios de la ciudad, incrementando su calidad, la eficiencia energética y la seguridad nocturna. El municipio mantiene una planificación constante para sustituir progresivamente los sistemas de iluminación más antiguos y garantizar una luz más homogénea, sostenible y adaptada a las necesidades de cada entorno.

En paralelo, el Plan de Seguridad de Vías Urbanas continúa avanzando como eje estratégico de renovación del alumbrado en puntos clave del municipio. Recientemente, se ha adjudicado la IX fase del plan, con una inversión de 144.944 euros destinada a mejorar la iluminación en los principales accesos y en la zona oeste de la ciudad. Con las fases ya ejecutadas, se ha superado el 70% de alumbrado renovado, y el consistorio prevé mantener el ritmo de inversiones para llegar al final de la legislatura con el 100% de la red pública modernizada.