Adif ocupará 24 parcelas en la Font, Moixent y Vallada para construir la segunda vía del tren

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha activado el calendario de las expropiaciones y ocupaciones de terreno necesarias para iniciar las obras de construcción y electrificación de la segunda vía del trazado del ferrocarril convencional prevista entre las localidades de la Font de la Figuera y Moixent, en el tramo que conecta el Nudo de la Encina y Xàtiva. La actuación se considera clave para reforzar Cercanías y el Corredor Mediterráneo.

El proyecto también incluye actuaciones puntuales en Vallada, donde se prolongará la longitud de la vía 4, fuera de la zona de andenes, para que pueda albergar trenes de 750 metros de longitud. Esta circunstancia obligará a ampliar el viaducto existente sobre la CV-649.

Según la relación de bienes afectados que se ha hecho pública por cauces oficiales este martes, Adif ocupará temporalmente 31.910 metros cuadrados en un total de 24 parcelas (10 en la Font de la Figuera, 11 en Moixent y 3 en Vallada), de las cuales prácticamente la mitad son de titularidad pública, pertenecientes o bien al Ministerio de Transportes, o a los diferentes ayuntamientos o a la Generalitat. El 96% es suelo rural. En cambio, en el marco de los trabajos solo será necesario expropiar forzosamente 2.132 metros cuadrados correspondientes a tres fincas situadas en Moixent.

El tramo en el que va a intervenirse tiene una longitud de 21,3 km. Parte de la plataforma discurre por el antiguo trazado del ferrocarril Madrid-València, ejecutado a mediados del siglo XIX y que ha sido reacondicionado para el uso previsto. Aunque la infraestructura se ha ejecutado para vía doble, actualmente está en funcionamiento en vía única. Una vez completada la actuación, podrán circular trenes de pasajeros y mercancías con una velocidad máxima de 125 kilómetros hora.

Reubicación dela vía de apartado de La Parrilla

Las obras contemplan el montaje de la vía 2 paralela a la vía 1 actualmente en explotación y durante la mayor parte de la ejecución de la obra. Además, se reubicará la vía de apartadero de La Parrilla (situada entre la Font y Moixent) a la margen izquierda de la vía 1, por estar situada en la actualidad ocupando la parte de plataforma de vía general destinada a la vía 2. Esta circunstancia hace necesaria la ejecución de un muro que proteja el estribo del paso superior existente en la estación a fin de permitir el desarrollo de la vía de apartadero a su través.

Asimismo, se prolongará la longitud de la vía 4 de la estación de Vallada, fuera de la zona de andenes, para que pueda albergar trenes de 750 m de longitud, lo que implica la ampliación del viaducto sobre la CV-649. También se proyecta la mejora de dos terraplenes en el trazado debido a problemas de asientos y grietas.

Por último, es necesario realizar varias pequeñas actuaciones sobre la vía 1 para la instalación de unas mantas elastómericas para mitigar las vibraciones de los trenes. Además, se adecuará la acera de la vía 2 de los túneles de Santa Bárbara y Moixent para adaptarla a los gálibos y normativas actualmente vigentes.