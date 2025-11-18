La Diputación planea aprobar una nueva subvención de 110.000 euros para las fiestas de Ontinyent

La Diputación de València celebró el pasado lunes su reunión semanal del equipo de gobierno en Ontinyent, coincidiendo con la celebración de la Fira de Novembre. A la sesión, presidida por el presidente Vicent Mompó y con la participación de la vicepresidenta Natàlia Enguix, "sirvió para abordar la aprobación de una nueva subvención de 110.000 euros en ayudas destinadas a las fiestas de la ciudad, que serán ratificadas definitivamente en el Pleno de la corporación provincial este miércoles 19 de noviembre", exponen fuentes del Ayuntamiento de Ontinyent.

"De esta cantidad, 100.000 euros se destinarán a subvencionar las actividades vinculadas a la reciente declaración de las Fiestas Mayores de Ontinyent como Fiestas de Interés Turístico Internacional. Entre las actuaciones realizadas este año en este sentido hay varios actos impulsados por la Sociedad de Festeros del Santísimo Cristo de la Agonía con el apoyo del Ayuntamiento y la propia Diputación, como el fin de semana de actividades celebrado en abril o las actividades organizadas durante el mes de agosto, entre las cuales destacó la exposición 'Origen y Metamorfosis' del artista Dulk", prosiguen las mismas fuentes.

A su vez, añaden que "por otro lado, los 10.000 euros restantes se concederán a la Purísima para la redacción del proyecto de adaptación de los corrales de bou en corda a la nueva ley de bienestar animal. Además, durante la reunión se avanzó la previsión que en 2026 se aprobarán otros 100.000 euros para la ejecución de la obra de los mismos corrales. Antes de la reunión, el equipo de gobierno acudió al III Concurso de Coca de Fira de Ontinyent, donde pudo conocer de primera mano esta tradición gastronómica local, que cuenta con el apoyo económico de la Diputación de València".

La regidora de Fira, Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Ontinyent, Àngels Muñoz, ha agradecido “el apoyo constante de la Diputación de València a nuestra Fira y a nuestras tradiciones”, y ha destacado especialmente “el trabajo incansable de la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, para que las demandas y necesidades de Ontinyent sean escuchadas y atendidas en la corporación provincial”.