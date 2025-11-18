La explosión de una bombona de gas desata un incendio en una casa de la sierra Mariola en Bocairent

La explosión de una bombona de gas ha provocado un incendio en un inmueble situado en plena sierra Mariola, en el término municipal de Bocairent.

El aviso, recibido por los servicios de emergencias a las 13.15 horas, ha movilizado tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos procedentes de los parques de Xàtiva y Ontinyent, junto con un jefe de sector y un sargento de Alzira.

Al filo de las 15 horas, según las fuentes consultadas por este diario, el incendio se encontraba prácticamente extinguido. En un principio se ha trabajado en la hipótesis de que el fuego se había propagado a la masa forestal circundante de la vivienda, por lo que se han activado también varios medios aéreos y bomberos forestales, si bien finalmente estas unidades no han tenido que actuar, puesto que se ha comprobado que no ha habido ningún tipo de afección al monte.

Hasta la vivienda situada en la zona del Portell de Bocairent también se han desplazado dos ambulancias y Policía Local. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Bocairent confirman que la situación está controlada y que la familia que reside en el inmueble se encuentra en buen estado y fuera de peligro. Los daños ocasionados por el incendio se han concentrado en la casa siniestrada donde se ha producido la explosión de la bombona de gas.

La rápida actuación de los servicios de extinción ha evitado males mayores en un enclave muy sensible desde el punto de vista del fuego por la importante masa forestal existente.