Una fuga de gas en la Albereda de Xàtiva obliga a cortar el agua en varias calles

Una fuga de gas registrada en la Albereda de Xàtiva ha obligado a practicar un corte de urgencia en toda la red número 4 de suministro del agua potable de la capital de la Costera.

El incidente se ha producido a las once de la mañana a la altura del número 7 de la principal arteria de la ciudad. Desde el Ayuntamiento de Xàtiva han informado de que los técnicos de la empresa responsable están trabajando en solucionar la incidencia para poder restablecer el servicio cuanto antes.

Fuentes municipales han explicado a Levante-EMV que un reventón en las cañerías de agua ha acabado afectando a la toma de gas, por lo que se ha tenido que cerrar el suministro en toda la red número 4 (que incluye sectores como Reina o Vicent Boix) por precaución mientras se realizan las tareas de reparación. El consistorio confirmará el restablecimiento del servicio una vez hayan finalizado los trabajos.

La situación ha afectado a varios establecimientos de restauración y bloques de pisos existentes en la Albereda, una de las grandes vías del municipio, así como en los alrededores.