El gobierno de Xàtiva aprueba el presupuesto de 2026 con el voto en contra del PP y Vox

El pleno del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado este martes el presupuesto municipal para el ejercicio 2026 con el voto favorable del PSPV-PSOE y Xàtiva Unida, y el rechazo tanto del Partido Popular como de VOX.

Las cuentas suman un total de 39,63 millones de euros y son las segundas más elevadas de la historia de la ciudad. De esta cifra cabe destacar la apuesta en el capítulo de inversiones municipales, que asciende a 5,52 millones de euros, de los cuales 3,9 se financiarán mediante el préstamo de inversiones y 1,4 millones procederán de la aportación municipal.

«Esta es una ciudad que está creciendo en número de habitantes, de negocios, en la creación de puestos de trabajo… en definitiva, una ciudad que va hacia adelante, que avanza y que no deja a nadie atrás», ha expresado el alcalde Roger Cerdà, quien ha remarcado que «el endeudamiento en el que situamos este presupuesto no llegará al 35%, mientras que cuando entramos a gobernar en 2015 teníamos un endeudamiento del 110%. Esa es la realidad de cómo se gestionaba y cómo se está gestionando ahora esta ciudad».

El concejal de Hacienda y portavoz del PSPV-PSOE, Ignacio Reig, ha defendido que «se trata de un presupuesto basado en el control del gasto público y en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal, reflejando el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera», y ha añadido que «el objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, y para conseguirlo, el presupuesto del ejercicio 2026 se caracteriza por la transparencia, por el equilibrio en las cuentas y por la limitación controlada del gasto corriente, que apenas se incrementa un 1,81%».

Por su parte, la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha remarcado que «los más de 39 millones de este año van a permitir sobre todo avanzar en los compromisos firmados en el Pacto de l’Almodí y consolidar el modelo de ciudad hacia el que queremos avanzar: más sostenible, más amable y más justa». Amorós ha incidido en que «es un presupuesto con un incremento moderado y básicamente continuista que no altera la estabilidad presupuestaria», y que lo más importante es «que un presupuesto recaude más de quien más tiene, que reparta más a quien menos tiene, que atienda las necesidades de las personas, que sea útil para fortalecer los servicios públicos, que luche contra el cambio climático y que ayude a avanzar en democracia».

El PP ve al gobierno "agotado"

El portavoz del Partido Popular, Marcos Sanchis, ha defendido su voto en contra argumentando que «llevan diez años gobernando y este presupuesto es el claro ejemplo del agotamiento, la falta de ambición y la falta de proyecto de ciudad. El peor presupuesto del peor gobierno posible, con el que solo buscan mantenerse en el gobierno sin ofrecer nada, y asfixiando con la subida de los impuestos. Ustedes de gestionar, poco o nada».

Por último, el portavoz de VOX Francisco Suárez ha asegurado que «los presupuestos son una herramienta para plasmar las promesas electorales y convierten la voluntad política en una realidad social. ¿Ustedes creen que la preocupación de los vecinos de Xàtiva es el ganador del festival MiL? Tampoco se sabe nada de sus propuestas electorales, que tampoco se incluyen en estos presupuestos, los cuales son continuistas en un gasto expansivo, y al vecino le cuesta cada vez más pagar para aguantar estas cosas».