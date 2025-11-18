Ignacio Estrela: "À Punt debería ser el motor del sector audiovisual valenciano"

«Solamente quería decirle al director de la televisión pública valenciana que si se ha quedado a gusto con la corrida... una corrida del 97, por cierto». Esta parte del discurso que el productor setabense Ignacio Estrela protagonizó en la última edición de los premios Lola Gaos -celebrados el pasado viernes- se ha hecho viral por su contenido reivindicativo.

Estrela, que obtuvo uno de los galardones entregados el viernes por su obra «Equipo Crónica. Arte de trinchera», se refería a la decisión de emitir una corrida de toros en la televisión pública valenciana en vez de volcarse con la última manifestación en recuerdo de las víctimas de la dana y contra la gestión del ya dimitido Carlos Mazón.

Estrela alzó la voz y no dudó a la hora de lanzarle un mensaje al director de À Punt, Paco Aura, que se encontraba entre el público. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que «a mucha gente le cuesta hablar de lo que pasa en À Punt, aunque hay trabajadores que ya están saliendo a la luz pública también. Creo que debería ser el motor o la locomotora del sector audiovisual valenciano, pero no es así».

«Pondré un ejemplo, si tienes una productora y se acumulan facturas durante cuatro meses puedes arruinarte. Es algo que ya pasó con la extinta Canal 9 y que puede volver a pasar. No debería pasar ni un solo día en los que no estén al día en los pagos», expuso.

Consultado sobre la referencia a la emisión de una corrida de toros mientras la gente salía en masa a la calle, Estrela fue muy claro: «Puedes ser de un lado político o de otro, pero lo que ocurrió fue muy grave. No podía pasarlo por alto».

A su vez en su discurso también le recuerda al director de Á Punt que el año pasado le presentó cuatro documentales y no le compraron ninguno:«Creo que es algo triste, porque son proyectos con raíces valencianas. Por ejemplo, vamos a presentar un trabajo sobre Nacho Duato, coreógrafo y bailarín valenciano de talla mundial. Igual lo compra el canal internacional de Arte y no la televisión pública valenciana. Es algo que me indigna mucho. A lo mejor este año vuelvo a presentar cuatro documentales y pasa lo mismo». «Encima, hay una cláusula en los contratos con Á Punt que es abusiva. Y no se puede aceptar. Se centra es que no acotan el tiempo que pueden emitir las piezas, que debería ser de 10 años, por ejemplo. Es algo que pasa desde hace tiempo», apostilló.