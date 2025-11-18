Maratón de entrevistas en busca de trabajo

El próximo miércoles 3 de diciembre, el Centre Cultural de Xàtiva (CCX) acogerá una maratón de entrevistas de trabajo organizada por el Pacto Territorial Costera-Canal, bajo la marca Pactem Futur y el lema “Donde las empresas y el territorio conectan”. La jornada, que se desarrollará de 9:00 a 14:00 horas, ofrecerá a las personas asistentes la oportunidad de entrevistarse directamente con empresas de la comarca que buscan incorporar nuevo personal, en un formato ágil que permitirá realizar diversas entrevistas breves a lo largo de la mañana. El objetivo de esta iniciativa es acercar el talento comarcal al tejido empresarial del territorio, generando un espacio de encuentro real entre la oferta y la demanda laboral.

Los perfiles más demandados son los de personal de producción en fábrica, venta de cupones de la ONCE y profesionales de atención sociosanitaria o de fábrica. Entre las empresas que ya han confirmado su participación se encuentran Hinojosa, Picda, Fundación ONCE o Cooperativa Enguera, entre otras. En total, una decena de compañías ofrecerán diferentes oportunidades laborales en diversos sectores. Las personas interesadas en participar pueden enviar su currículum por WhatsApp al número 653 554 405 o acudir personalmente a la oficina del Pacto Territorial en Canals, situada en la calle Maestro Serrano, 11, para formalizar su inscripción y obtener más información sobre las vacantes disponibles.

Cartel de la feria de empleo del Pacte Territorial La Costera-Canal, prevista en Xàtiva. / Levante-EMV

El presidente del Pacto Costera-Canal, José Luis Gijón, ha animado «a todas las personas en búsqueda activa de empleo a aprovechar esta oportunidad para presentarse directamente ante los responsables de recursos humanos y mejorar sus posibilidades de inserción laboral». Asimismo, Gijón ha señalado que «esperamos que este foro se convierta en un punto de encuentro efectivo entre empresas y personas demandantes de empleo, fomentando nuevas oportunidades laborales, reforzando el tejido económico de nuestras comarcas y siendo el primero de muchos otros encuentros destinados a impulsar el desarrollo laboral en la Costera y el Canal de Navarrés».

Esta iniciativa se enmarca en las ayudas EMPACE 2025-2026, subvencionadas por Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dentro del programa Avalem Territori.