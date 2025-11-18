Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Palomar acoge la cuarta jornada sobre despoblación en la Vall d'Albaida

El evento, que tendrá lugar este jueves en el Centro Cultural, está organizada por las patronales Coeval y CEV, con el apoyo de la Diputació de València

Participará el catedrático de la UV Jorge Hermosilla y en esta nueva edición se abordará el papel de la cultura, el patrimonio y el turismo sostenible para fijar población

Asistentes a la jornada sobre despoblación en la Vall d'Albaida celebrada en Otos. / Coeval

Asistentes a la jornada sobre despoblación en la Vall d'Albaida celebrada en Otos. / Coeval

Lluis Cebriá

El Palomar

El Palomar acogerá la IV Jornada anual sobre despoblación, que organiza la patronal de la Vall d'Albaida, Coeval junto a la valenciana CEV y el Ayuntamiento del Palomar, con el apoyo de la Diputació de València, en el marco del Protocolo de colaboración CEV-Diputació sobre despoblamiento, y que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de noviembre de 2025, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural del Palomar (C/ Santo Domènech, 29).

Bajo el título “Parajes, patrimonio y turismo rural”, esta nueva edición se centra en el papel clave que ejercen la cultura, el patrimonio y el turismo sostenible como motores de desarrollo, diversificación económica y fijación de población en los municipios rurales de la Vall d'Albaida.

El catedrático Jorge Hermosilla en una edición pasada de la jornada de despoblación en la Vall d'Albaida. / Coeval

El catedrático Jorge Hermosilla en una edición pasada de la jornada de despoblación en la Vall d'Albaida. / Coeval

El objetivo de la jornada es "promover un espacio de reflexión, intercambio y colaboración entre el tejido empresarial, las instituciones públicas y la ciudadanía, para impulsar iniciativas que contribuyan a afrontar con éxito el reto demográfico en nuestro territorio", expresan los organizadores del evento.

El programa de la jornada comenzará a las 19 horas con la bienvenida institucional, con la asistencia del alcalde del Palomar, Jordi Vila; y el presidente de Coeval, Javier Cabedo. A las 19:05 dará inicio la ponencia “Tópicos y realidades del reto demográfico valenciano. El caso de la Vall d'Albaida”, a cargo de Jorge Hermosilla, catedrático de la Universitat de València. La jornada seguirá con el caso de éxito público "El Palomar: poniendo en valor nuestro paraje natural, ocio y descanso”, a cargo de Jordi Vila, alcalde del Palomar. Tras ello se mostrarán los casos de éxito privado de la Clínica Tienes que sentirlo, por María Bolinches, fisioterapeuta y docente; y la Granja José Tomás, por Blanca Tomás, miembro de AVA-ASAJA. A las 20:15 horas está previsto un coloquio con los asistentes

A las 20:30 horas será la clausura de la jornada, con la secretaria provincial de la CEV, Teresa Luengo; y el diputado provincial de Turismo y Deportes, Pedro Cuesta. El evento acabará con un vino de honor donde los asistentes podrán hablar sobre las cuestiones tratadas en la jornada, que será abierta y gratuita. Las personas interesadas en asistir podrán inscribirse previamente.

Coeval y el resto de entidades que organizan esta jornada sobre despoblación han animado a participar en la misma, destacando que la cita "es importante para seguir trabajando juntos por un territorio más vivo, sostenible y atractivo para vivir y emprender".

