El Palomar acoge la cuarta jornada sobre despoblación en la Vall d'Albaida

El Palomar acogerá la IV Jornada anual sobre despoblación, que organiza la patronal de la Vall d'Albaida, Coeval junto a la valenciana CEV y el Ayuntamiento del Palomar, con el apoyo de la Diputació de València, en el marco del Protocolo de colaboración CEV-Diputació sobre despoblamiento, y que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de noviembre de 2025, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural del Palomar (C/ Santo Domènech, 29).

Bajo el título “Parajes, patrimonio y turismo rural”, esta nueva edición se centra en el papel clave que ejercen la cultura, el patrimonio y el turismo sostenible como motores de desarrollo, diversificación económica y fijación de población en los municipios rurales de la Vall d'Albaida.

El catedrático Jorge Hermosilla en una edición pasada de la jornada de despoblación en la Vall d'Albaida. / Coeval

El objetivo de la jornada es "promover un espacio de reflexión, intercambio y colaboración entre el tejido empresarial, las instituciones públicas y la ciudadanía, para impulsar iniciativas que contribuyan a afrontar con éxito el reto demográfico en nuestro territorio", expresan los organizadores del evento.

El programa de la jornada comenzará a las 19 horas con la bienvenida institucional, con la asistencia del alcalde del Palomar, Jordi Vila; y el presidente de Coeval, Javier Cabedo. A las 19:05 dará inicio la ponencia “Tópicos y realidades del reto demográfico valenciano. El caso de la Vall d'Albaida”, a cargo de Jorge Hermosilla, catedrático de la Universitat de València. La jornada seguirá con el caso de éxito público "El Palomar: poniendo en valor nuestro paraje natural, ocio y descanso”, a cargo de Jordi Vila, alcalde del Palomar. Tras ello se mostrarán los casos de éxito privado de la Clínica Tienes que sentirlo, por María Bolinches, fisioterapeuta y docente; y la Granja José Tomás, por Blanca Tomás, miembro de AVA-ASAJA. A las 20:15 horas está previsto un coloquio con los asistentes

A las 20:30 horas será la clausura de la jornada, con la secretaria provincial de la CEV, Teresa Luengo; y el diputado provincial de Turismo y Deportes, Pedro Cuesta. El evento acabará con un vino de honor donde los asistentes podrán hablar sobre las cuestiones tratadas en la jornada, que será abierta y gratuita. Las personas interesadas en asistir podrán inscribirse previamente.

Coeval y el resto de entidades que organizan esta jornada sobre despoblación han animado a participar en la misma, destacando que la cita "es importante para seguir trabajando juntos por un territorio más vivo, sostenible y atractivo para vivir y emprender".