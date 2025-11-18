Paralizan el desahucio del enfermo con cáncer de Llocnou d'En Fenollet
La toma judicial estaba programada para las 10 de la mañana de hoy, pero el juzgado de Xàtiva la ha parado
Nueve y media de la mañana. Juan Ramón Ferrer, de 69 años de edad y enfermo de cáncer no para de pasear por su piso de Llocnou d'en Fenollet. Se encuentra con Joaquín Blesa, excompañero de trabajo que lo está ayudando desde hace tiempo. Sobre él pende una amenaza de desahucio de la vivienda que tiene alquilada desde hace un lustro en la localidad de la comarca de la Costera. Firmó un contrato con la constructora que edificó el bloque, pero la propiedad acabó embargada y acabó en manos de una firma especializada en la gestión de activos inmobiliarios tóxicos. Desde hace meses, quieren echarlo a la calle.
La toma judicial estaba programada para las diez de la mañana de hoy, pero finalmente se ha cancelado. En la calle esperaba un operario contratado por la empresa privada, que también estaba trabajando en un piso de una planta inferior abandonado hace dos semanas. Varias de las viviendas estarían ocupadas, pero la primera orden de desahucio le ha llegado a un inquilino en situación de vulnerabilidad que sí firmó un contrato de alquiler legal: "Si me voy de aquí no tengo a dónde ir. Estoy buscando alternativas. De hecho, tengo concedida una plaza en una residencia pública, pero se ve que -de momento- está todo lleno. Y no me llaman".
Juan Ramón paseaba nervioso por el piso a la espera de noticias y relataba lo ocurrido: "Estoy esperando a que venga una ambulancia para llevarme al 9 d'octubre. Me van a hacer unas pruebas de anestesia y operarme si hay un quirófano disponible. No puedo irme sin saber si al volver podré estar aquí".
A las 10.15 de la mañana recibió una llamada de los Servicios Sociales de la Mancomunitat de la Costera, en el que le confirmaron que se había paralizado todo. Al oír la noticia, no dudó en abrazarse a su amigo: "Me ha ayudado mucho, está ahí cuando lo necesito". Luego, una trabajadora social se acercó hasta su domicilio para explicarle lo ocurrido. Consultada por Levante-EMV, rechazó atender a la prensa: "No quiero contar nada", fueron sus únicas palabras.
Juan Ramón confirmó que desde hace días ha recibido la ayuda y el apoyo tanto de los Servicios Sociales de la Mancomunitat del Ayuntamiento. "Estoy agradecido, me han ayudado mucho, el alcalde se ha interesado mucho por el tema". Pasaban de las diez y media cuando la ambulancia se lo llevaba al hospital: "Me voy más tranquilo, al menos sé que no me tiran".
Hoy el desahucio ha sido paralizado. Pero la amenaza de quedarse sin piso se mantiene.
