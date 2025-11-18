La Ribera en Bici alerta de la "masacre vegetal" en la vía verde de Xàtiva a Manuel

El colectivo La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció ha denunciado la "masacre vegetal" en la vía verde que une Xàtiva y Manuel por la aparición de muchos árboles jóvenes plantados en el trazado tumbados e incluso rotos por el tronco.

Desde la asociación atribuyen este fenómeno al hecho de que los ejemplares no tenían "tutores suficientemente fuertes", por los que el viento hace mella en su estructura.

"Estos árboles son demasiado altos, delgados y débiles para una simple cañita de apoyo. Y cuando el viento ha soplado fuerte, los ha tumbado casi todos, docenas de árboles, algunos incluso los ha roto", lamentan tras realizar un recorrido por la vía verde el pasado sábado. La Ribera en Bici señala que los árboles "mejorarán mucho" el itinerario "cuando tengan cuerpo y den sombra".

"Obviamente se tendrá que rehacer el trabajo y ponerles buenos tutores (palos de madera fuerte de 6 o 8 centímetros de diámetro altos y muy clavados) a los que todavía puedan salvarse y los que están rotos habrá que sustituirlos por otros nuevos y apuntalarlos bien", apuntan.

Desde la Ribera en Bici-Ecologistas en Acción indican que han informado a los ayuntamientos de los términos donde se han producido las afecciones en los árboles (Manuel y Xàtiva) "para que lo solucionan o urjan a solucionarlo". Las obras de la vía verde fueron ejecutadas por la Conselleria de Medio Ambiente.

Hay otros árboles en la vía con troncos más fuertes y de menor altura que, según indican desde la asociación, "han resistido bien y se mantienen en pie, vivos", si bien "parece que han sufrido mucha sed este verano".