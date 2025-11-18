Sofía Rodríguez queda segunda en el ciclocross de Alcobendas y cede el liderato de la Copa de España

La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez Revert quedó segunda en el XIII Ciclocross Alcobendas Ciudad Europea del Deporte 2025, celebrado el pasado domingo en la localidad madrileña, y pierde el maillot amarillo de la Copa de España de Ciclocross. La ontinyentina cedió el liderato a su compañera de equipo, Lucía González, que quedó primera en la prueba y recuperaba con ello el liderato de la competición nacional. La carrera de Alcobendas era la quinta prueba de la Copa de España de Ciclocross.

Sofía Rodríguez estuvo durante toda la carrera junto a González, pero no pudo aguantar en las últimas vueltas a la asturiana, que atacó gracias al barro. Las dos ciclistas del equipo Nesta copaban el podio en Alcobendas: González fue primera, con una renta de 17 segundos sobre Rodríguez, que acabó segunda. La tercera posición fue para Sara Cueto, a 1:46 de la ganadora; mientras Ana López Burgos, que quedó cuarta a 2:36, fue la mejor sub 23.

Tras la prueba de Alcobendas, la clasificación de la Copa de España de Ciclocross se aprieta aún más, con solo dos puntos de diferencia entre Lucía González y Sofía Rodríguez. La ontinyentina mantiene así muy poca desventaja sobre su compañera, por lo que un posible fallo en la siguiente prueba puede colocar a Rodríguez nuevamente comandando la clasificación.

La competición de la Copa de España viaja ahora a tierras catalanas, donde el próximo domingo, 23 de noviembre, se disputa el GP Internacional Ciutat de Vic.

Un ciclista en el Campeonato Autonómico de Ciclocross, en Cervera del Maestre. / AVB

Campeonato Autonómico de Ciclocross

Por otra parte, la localidad castellonense de Cervera del Maestre acogió el domingo 9 de noviembre el Campeonato Autonómico de Ciclocross, que reunió a 330 ciclistas. La representación comarcal estuvo presente en casi todas las categorías, destacando el setabense Asier Ortega, que terminó en la décima posición de la carrera elite y sub 23, mientras que el ontinyentí Sergio Cabedo quedó en el puesto 21.

En juveniles, Alberto Manzano, del Genovés, fue duodécimo, mientras que el canalense Andreu Quintanilla terminó en el puesto decimoséptimo. Los cadetes estuvieron representados por el ontinyentí Nicolás Donat, que fue quinto, y el corredor de La Forca d’Aiacor Andreu Sansaloni, que se clasificó en el puesto 22 de la general.