Vallada cierra la puerta a vertederos y plantas de valorización en Valpark

Vallada no permitirá la instalación de vertederos en el parque logístico Valpark, así como tampoco plantas de valorización o eliminación de residuos. Así lo señala la modificación del plan especial del Parc Estratègic de Vallada aprobada por el ayuntamiento, que ha emitido una aclaración sobre los criterios interpretativos de los usos excluidos en el parque empresarial.

En Valpark, por tanto, quedan expresamente prohibidas las instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, o para la eliminación de estos residuos en lugares distintos a los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día. También quedan prohibidas las instalaciones para la incineración de residuos; las instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos, en lugares distintos de los vertederos, con una capacidad de más de 50 toneladas por día; y los vertederos de todo tipo de residuos, tal como señala el anuncio publicado por el boletín provincial este lunes.

La alcaldesa de Vallada, Mª José Tortosa, ha explicado a este diario que los usos excluidos contemplados en la modificación del plan especial de Valpark "hacían referencia a una ley anterior, que ya está derogada, y no se incluía la nueva ley. No hay cambios sustanciales en cuanto a los usos, pero se aclara los que están prohibidos de acuerdo con la nueva legislación”, indicaba la primera edil, que añadía que los usos prohibidos para la instalación de empresas en Valpark también se extiende al conjunto del término municipal, que recoge el plan general de la localidad.

Terrenos de Valpark junto al cartel, casi borrado, del parque logístico de Vallada. / Perales Iborra

La especificación de los usos permitidos y excluidos para instalarse en Valpark son competencia municipal y se abordaron en el pleno municipal del pasado mes de septiembre. En el pleno, la alcaldesa aludió al informe jurídico municipal que alertaba sobre la necesidad de aclarar los usos excluidos del parque estratégico para evitar confusiones a las posibles empresas interesadas en ubicarse en el mismo, ya que tanto en el plan inicial como en la modificación de ese plan especial de Valpark, que se aprobó en febrero de este 2025, hacían referencia a una ley de 2002 que ha sido derogada y sustituida por otra ley de 2016. La alcaldesa señalaba que la conselleria “recomienda que hagamos una aclaración” para establecer los usos prohibidos y que estos los recoja el plan especial “para que las empresas que quieran implantarse sepan los usos que están prohibidos”, expresaba. En aquel pleno, en el que se aprobó por unanimidad la propuesta de los usos excluidos, Tortosa señaló que se prohibían “prácticamente todo sobre eliminación de residuos y la valorización de elementos que pueden ser contaminantes, y todo tipo de vertederos”. La alcaldesa afirmaba que “vertederos aquí no caben”. La aprobación por unanimidad de los usos no permitidos en Valpark ha sido respaldada por el Consell. Tortosa afirmó ayer que la conselleria ha dado luz verde a estos nuevos criterios establecidos por el ayuntamiento.

Planta de tratamiento del COR

Los usos prohibidos en Valpark no incluyen las plantas de tratamiento, las plantas de reciclaje, como la que se abrió a acoger Vallada del Consorci de Residus (COR). Vallada se ofreció en 2016 a albergar una planta de tratamiento comarcal. La localidad de la Costera se unió a las de Bufali y Ròtova, que también optaron, y recientemente se ha sumado Canals. La alcaldesa ya manifestaba entonces que sería una infraestructura “donde se separa y recicla la basura antes de ser eliminada. En ningún caso un vertedero”, aclaraba. El COR planteó estas plantas de menores dimensiones tras aparcar el proyecto del macrovertedero de Llanera. Más recientemente, sin embargo, el Consell se ha inclinado por regresar al modelo de planta única para el tratamiento y la eliminación.