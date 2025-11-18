Xàtiva acoge una jornada para entrenadores con Berna Ballester, Miguel Grau y Vicente Lizondo
La Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana ofrece formación gratuita para obtener el certificado de actualización y reciclaje, obligatorio para obtener la licencia desde la temporada anterior
La Casa de la Cultura de Xàtiva acogerá el próximo 1 de diciembre una jornada de actualización para entrenadores y entrenadoras organizada por la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Esta entidad, a través de la Escola d’Entrenadors, ofrece de forma gratuita a todos los entrenadores y entrenadoras la formación necesaria para obtener el Certificado de Actualización y Reciclaje, documento que es obligatorio para obtener la licencia desde la temporada anterior.
En la cita de Xàtiva intervendrán como ponentes los entrenadores Vicente Lizondo, Miguel Grau y Bernabé Ballester ‘Berna’.
El exárbitro internacional y profesor de l’Escola d’Entrenadors/es FFCV, Vicente Lizondo, hablará de "Las reglas como ventaja del entrenador", mientras que Miguel Grau, entrenador profesional UEFA A, impartirá la segunda ponencia de la tarde bajo el título "Operativa de entrenamiento en un equipo filial". Por su parte, Bernabé Ballester ‘Berna’, entrenador profesional UEFA A, ofrecerá una conferencia para cerrar el evento sobre "Planificación y estructura de un equipo de 3ª RFEF".
En la coordinación de la jornada de Xàtiva ha participado el setabense Javier García Paños, debido a su vinculación con la Federación valenciana de fútbol como Directivo del Comité de Árbitros.
Obligatoriedad del Certificado
La RFEF ha determinado que todos los entrenadores y entrenadoras tengan que tener ese certificado a partir de la presente temporada.
A partir de esa temporada, la RFEF exigirá cada año a los entrenadores y entrenadoras tener ese certificado y que esté expedido en el plazo de los tres años anteriores
Esta nueva norma afecta a los entrenadores y entrenadoras de las diferentes modalidades y especialidades que forman parte de este Comité d’Entrenadors de la FFCV (fútbol, fútbol sala, fútbol playa y entrenadores de porteros).
