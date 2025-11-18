Xàtiva destinará 291.000 euros al fomento de clubes y entidades deportistas en 2026

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva aprobó ayer las bases reguladoras de la convocatoria anual de subvenciones deportivas para el próximo año 2026, una línea de ayudas que tiene como objetivo fortalecer el tejido deportivo local y apoyar el crecimiento y consolidación de las actividades deportivas que se desarrollan en la ciudad. En total, se destinarán 291.000 euros que se distribuirán entre las diferentes líneas previstas en las bases, diseñadas para atender las necesidades específicas de clubes, entidades deportivas, centros escolares y deportistas de élite.

La convocatoria contempla ayudas para el deporte en edad escolar, dirigidas a aquellas entidades que participan en los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, poniendo en valor tanto la participación como la clasificación en fases superiores. También incluye apoyo económico para los clubes que compiten en categorías nacionales, con el objetivo de facilitar el desarrollo de temporadas exigentes que implican desplazamientos y gastos organizativos. Por otro lado, se refuerza la actividad social y deportiva de los clubes locales, un ámbito esencial para su funcionamiento diario y para la promoción del deporte base y federado.

Las bases también recogen ayudas específicas para entidades que cuentan con deportistas participantes en campeonatos de España o en competiciones oficiales de carácter internacional, reconociendo el esfuerzo de quienes llevan el nombre de la ciudad al ámbito estatal y exterior. Finalmente, se mantienen las ayudas destinadas a los deportistas de élite reconocidos oficialmente por la Generalitat Valenciana o por el Consejo Superior de Deportes, con el fin de contribuir a los gastos derivados de la preparación, formación y competición de estos deportistas que representan una referencia en el panorama deportivo local.

Podrán optar a estas subvenciones los clubes y entidades deportivas, los centros escolares de Xàtiva y los deportistas de élite empadronados en la ciudad, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases. La presentación de solicitudes se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Xàtiva, en el trámite habilitado para ello, y el plazo será de diez días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.