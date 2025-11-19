El Ayuntamiento de Xàtiva acomete reparaciones en la piscina cubierta y en el Paquito Coloma

El Ayuntamiento de Xàtiva continúa con la renovación y mejora de las instalaciones deportivas municipales con diversas actuaciones que se están ejecutando estos días en diferentes espacios de la ciudad. El objetivo es garantizar un mejor funcionamiento de las infraestructuras, aumentar el confort de las personas usuarias y asegurar la durabilidad de las instalaciones.

En la piscina cubierta municipal se ha iniciado el proceso para sustituir uno de los ventiladores de la deshumectadora, un elemento imprescindible para regular la temperatura y la calidad del ambiente. Actualmente, uno de los dos ventiladores no funciona, lo que dificulta mantener una temperatura adecuada en el recinto. El consistorio está a la espera de recibir la pieza a través del servicio técnico oficial para proceder a su instalación, con una inversión de más de 5.000 euros.

Por otra parte, en el campo de fútbol 11 del Paquito Coloma se está renovando la tubería general de suministro del sistema de riego, situada detrás de la portería próxima a la entrada del aparcamiento. La antigua conducción presentaba fugas constantes que hacían necesaria su sustitución. Se han llevado a cabo tareas de localización de la red y apertura de zanjas para la nueva instalación, que pasa de estar dentro del terreno de juego a ubicarse fuera del recinto para mejorar su mantenimiento y reducir incidencias.

Además, avanzan según el calendario previsto los trabajos de sustitución del campo número 2 del Polideportivo Les Pereres, donde esta semana está prevista la colocación de las líneas de juego y el reparto del caucho y de la arena de sílice. La finalización de todas las tareas está programada para finales de noviembre.