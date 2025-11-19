El Bádminton Xàtiva logra cinco medallas en tres torneos

Fin de semana de éxito para el Club Bádminton Xàtiva, que ha conseguido cinco medallas en tres torneos: la prueba del Circuito Nacional de Parabádminton celebrada en Moral de Calatrava (Castilla La Mancha); el Spanish International U17 disputado en Ibiza; y el Campeonato Alemán de Parabádminton, en Leipzig (Alemania).

En la prueba del Circuito Nacional de Parabádminton participó la setabense Selenia Pla, que se colgó la medalla de plata en la prueba de dobles, y participó también en individuales. En la prueba de dobles, Selenia compitió junto a Manuel Serrano, del CB Benalmádena, y consiguieron imponerse en los dos primeros encuentros, llegando al partido final contra la pareja integrada por Maya Alcaide y Unai Fernández, donde estos últimos se impusieron tras 33 minutos por un doble 21-11, relegando a la segunda plaza en la clasificación final a Selenia y Manuel.

En la prueba de individual femenino, al igual que ya ocurrió en anteriores ocasiones, tan solo estaba inscrita la jugadora del CB Xàtiva, y, por tanto, se incorporó al grupo masculino para que pudiera disputar la prueba individual. La setabense consiguió una victoria y la tercera plaza del grupo B, quedando por un puesto fuera de la disputa de las semifinales, aunque consiguió una destacada quinta plaza.

El jugador del Bádminton Xàtiva Feliu Terol disputó el Spanish International U15 y U17, una prueba del circuito europeo, celebrado del 14 al 16 de noviembre en Ibiza. Feliu logró el bronce, consiguiendo su primera medalla en un torneo del circuito europeo. El setabense inició su participación el viernes, en un partido contra el suizo Tomáš Phu. El primer set cayó del lado de Feliu por un ajustado 22-20, en el segundo set el suizo reaccionó y se lo apuntó por 15-21; y en el tercero, Feliu volvió a llevar las riendas del encuentro para cerrarlo por 21-15 y acceder a la siguiente ronda tras 40 minutos de lucha. En la siguiente ronda lo esperaba Magno Salas, al que superó ampliamente por un doble 21-9 en menos de media hora. Con ello Feliu se aseguró la ronda de cuartos de final en la segunda de las jornadas.

En esta primera jornada Feliu también participó en las pruebas de dobles masculinos junto a Diego Gázquez, del CB El Campello, y en el mixto junto a Daniela Ramírez, del CB CIDE, desafortunadamente en estas pruebas no tuvo tanta suerte y quedó eliminado tras dos buenos encuentros. En el dobles mixto cedieron frente a la pareja suizo-alemana integrada por Lars Luca Fritzsche y Mira Sun por un ajustado marcador de 19-21 y 15-21. En el doble masculino, con Diego Gázquez, se enfrentó a la también pareja suiza integrada por Aryan Azhan y Tomáš Phu en un vibrante encuentro donde los jugadores españoles se adelantaron en el marcador, al ganar el primer set por 21-14, pero la pareja suiza reaccionó y se impuso en los dos siguientes por 15-21 y 17-21 en dos sets muy luchados por Feliu y Diego, que quedaban eliminados.

En la jornada del sábado, Feliu Terol disputó la ronda de cuartos de final frente a Nil Leiva. Un duro cruce donde el setabense empezó por detrás tras un duro y disputado set que se escapó por un ajustado 22-24 a favor de Nil. Pero esto no desmotivo a Feliu, que siguió mostrando el gran juego del día anterior y se impuso en los dos siguientes sets por 21-17 y 21-15, rubricando su acceso a la semifinal. Una semifinal que disputó ante Raúl Hernández, compañero de entrenamiento los dos días que se desplaza hasta el CTD de Alicante, y que se mostró muy sólido frente a Feliu, que no acabó de encontrar las mismas sensaciones y confianza en su juego que en anteriores encuentros, cediendo por 21-10 y 21-15. Con ello, Feliu consiguió su primer metal en un torneo del circuito europeo, un trabajado bronce.

Campeonato Alemán Parabádminton

Las otras tres medallas sumadas por el CB Xàtiva el pasado fin de semana llegaban de la mano del deportista de origen alemán que milita en el club setabense, Thomas Wandschneider, que se alzó con un oro y dos platas en el Campeonato Alemán de Parabádminton, celebrado el 15 y 16 de noviembre en la localidad alemana de Leipzig. Thomas participó en las pruebas de individuales, dobles y mixtos. En individual masculino consiguió acceder a la final, enfrentándose a su compañero de dobles Rick Cornell con el hándicap de que este último es de la categoría WH2 y Thomas de la WH1, categorías que se diferencian en la altura, donde los deportistas tienen la lesión medular, y por tanto en la posibilidad o imposibilidad de utilizar la musculatura abdominal para los golpeos y movimientos. Thomas luchó hasta el último punto en juego, pero su joven compañero consiguió imponerse, quedando Thomas con la plata.

En las pruebas de dobles, el jugador del CB Xàtiva sumó dos nuevas finales: por un lado, la final del doble masculino WH1-WH2 junto a su compañero Rick, donde consiguieron el oro; y por otro lado, en el dobles mixto, donde sumó una nueva medalla de plata.

Jocs Escolars

Por otra parte, el Club Bádminton Xàtiva también estuvo presente en la jornada inaugural de la XLI edición de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana para la categoría cadete, celebrada el pasado sábado en Teulada. El CB Xàtiva contó con tres participantes en esta primera participación, donde destacaron Pascual Pardo con dos victorias en el apartado individual y dos en dobles junto a su compañero Sergi Cucart del CB Drop Valencia. Martín Cerver consiguió una victoria en individual y dos en dobles junto a su compañera Irene Rodríguez del CB Manises. Y Guita Barceló no pudo conseguir ninguna victoria en la que era su primera competición en la que participaba, aunque le sirvió para ganar experiencia y seguir entrenando para mejorar de cara a las siguientes jornadas.

Próximas competiciones

El Bádminton Xàtiva disputará el próximo domingo el torneo Top TTR Absoluto y Senior que tendrá lugar en El Campello. El club setabense también estará presente en la primera jornada de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en la categoría infantil, que se celebrará en la localidad alicantina de Aspe. El CB Xàtiva contará con ocho representantes de las categorías alevín e infantil.