El Centre Raimon de Xàtiva cambia de constructora tras la reclamación de una UTE

Un error en la valoración de las ofertas ha dejado sin efecto la propuesta inicial del Ayuntamiento de Xàtiva de adjudicar a la constructora malagueña Actua Infraestructuras, SL las obras de rehabilitación de las dependencias del antiguo convento de Santa Clara donde se proyecta el futuro Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC).

La mesa de contratación permanente del consistorio volvió a reunirse el pasado jueves para rectificar su veredicto emitido el 5 de noviembre. La nueva resolución, que se hizo pública este lunes, proclama a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por las empresas valencianas Estudio Método de la Restauración, SL y Torrescámara y CIA de Obras, SA como la mejor clasificada entre las cinco ofertas que competían por hacerse con el contrato valorado en 10 millones de euros.

La citada UTE presentó una instancia el 7 de noviembre ante el ayuntamiento para mostrar su disconformidad con la baremación técnica definitiva, que le otorgó 94,86 puntos sobre 100 y la segunda posición en la licitación, 2,6 puntos por debajo de Actua Infraestructuras, SL. EMR-Torrescámara alegó que se le había denegado indebidamente la puntuación de uno de los criterios revisados por culpa de un error material en el certificado de una obra que estaba computada por una cantidad inferior a la real. La entente aportó documentación para acreditar la veracidad de sus afirmaciones e invocó la posibilidad de subsanar el fallo, avalada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La empresa manifestó expresamente disponer de un graduado en conservación y restauración de bienes culturales con una experiencia de 19 años que ha participado en cuatro obras en Bienes de Interés Cultural o Relevancia Local por un importe superior a 2 millones de euros. Se trata de la rehabilitación de las cubiertas y las fábricas de sillería de la Iglesia de Santa María Magdalena de Torrelaguna, el patio de coches del Ministerio de hacienda de Madrid y el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte.

Al tomarse en cuenta su alegación, la valoración de la UTE se ha incrementado a 98,86 puntos. La nueva adjudicataria provisional, además, ha defendido la oferta más económica en el concurso del CRAC, al asumir las obras por 7,7 millones de euros más IVA frente a los 8,46 millones del presupuesto inicial. La mesa de contratación la ha propuesto como ejecutora y le ha dado un plazo de diez días para que acredite la efectiva constitución de la Unión Temporal de Empresas, constituya la garantía definitiva de las obras, que asciende a 385.443 euros, así como para que aporte la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos legales y de los medios que se ha comprometido dedicar a la materialización del contrato.

Empresas experimentadas

Estudio Método de Restauración es una empresa especializada y referente en el sector de la restauración del patrimonio histórico con más de 20 años de experiencia, acostumbrada a desplegar proyectos de elevada exigencia técnica. La firma ha coordinado todo tipo de trabajos de restauración, rehabilitación y conservación a lo largo y ancho del territorio nacional, con intervenciones en la Lonja de los Mercaderes (Valencia), el Pont del Diable (Tarragona), el Mercado de Colón (Valencia), la Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña), el Castillo de Onda, el acueducto romano de Tarraco, el Palau de Betxí, el Teatro Principal de Valencia, el Monasterio Santa María de Sobrado Dos Monxes o el convento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

Torrescámara, por su parte, es una empresa referente en el ámbito de las infraestructuras que ha desarrollado grandes contratos de obra pública y que no ha dejado de expandirse más allá de las fronteras nacionales los últimos años. La cartera pública de pedidos del grupo constructor valenciano ha alcanzado los 180 millones de euros en lo que va de año gracias al refuerzo de su actividad internacional en obra pública, particularmente en Colombia,

El CRAC es el proyecto de mayor envergadura impulsado por el Ayuntamiento de Xàtiva en esta legislatura.