El Club de Camp Bixquert arrasa en el circuito provincial de tenis de València

El Club de Camp Bixquert de tenis fue el gran dominador de la competición del Circuito Provincial de València, celebrado el pasado fin de semana en el club de tenis Náquera. El equipo setabense copó los primeros puestos del podio. El club de tenis Náquera acogía la final de la segunda fase del Circuito Provincial de València 2025-Caixa Popular, en la modalidad de jugadores benjamines, cuyo título se disputaron dos setabenses del Club de Camp Bixquert, en un torneo catalogado con Categoría 500, el nivel donde compiten los tenistas con mejor ranking de la Comunitat Valenciana.

Samuel Gandia venció a su compañero de club y equipo, Manuel Sancristóbal, por 4-1 y 4-2, en una final muy disputada donde hicieron valer su dominio de la categoría benjamín a nivel provincial. Los dos tenistas de 9 y 10 años, respectivamente, son reflejo del buen momento que atraviesa la escuela del Club de Camp Bixquert de Xàtiva, y de la importante cantera de tenistas que está forjando para la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana. La entidad valenciana agradece públicamente la colaboración de los clubes anfitriones que cedieron sus pistas para la celebración de los torneos de las diferentes categorías, y ha felicitado, además, a todos los participantes, con especial atención a los campeones de Xàtiva, Samuel y Manuel, por el esfuerzo, nivel y deportividad demostrada durante toda la competición.