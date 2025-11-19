El conseller de Sanidad castellaniza el topónimo oficial de Ontinyent

El 15 de febrero de 1982, el Boletín Oficial del Estado hizo efectiva la recuperación del nombre original de Ontinyent para referirse de manera oficial a la capital de la Vall d’Albaida, tras un acuerdo del pleno del Consell. En el siglo XVIII, los decretos de Nueva Planta promulgados por Felipe V castellanizaron el término de la entonces villa de un modo bastante arbitrario, alterando la raíz latina del topónimo.

Tres siglos más tarde, sin embargo, la denominación errónea «Onteniente» sigue siendo habitual en múltiples canales de gran alcance vinculados tanto a instituciones públicas como a organismos privados.

El último en caer en la castellanización del topónimo ha sido el conseller de Sanidad. En su larga visita de este miércoles para recorrer las instalaciones del nuevo hospital de Ontinyent, el médico de origen castellanomanchego Marciano Gómez se ha referido todo el rato a la ciudad como "Onteniente", una denominación que produce urticaria en buena parte de la población ontinyentina, puesto que el nombre oficial está muy interiorizado. Gómez también ha rebautizado Xàtiva como Játiva, cuando hace más de 200 años que la capital de la Costera recuperó su histórico topónimo oficial, suprimido por Felipe V.

El uso de Onteniente sigue siendo habitual en sentencias o en las comunicaciones de la Guardia Civil, por ejemplo. Dicha denominación se cuela también a menudo en el lenguaje administrativo y en publicaciones oficiales del Gobierno Central y de otras entidades de carácter público. Otros canales más recientes, modernos y masivos siguen recogiendo igualmente el nombre no oficial, como es el caso de redes sociales como Facebook o Instagram.