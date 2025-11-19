El empleo recupera músculo en el balance trimestral, pero baja en el anual

El empleo va recuperándose cada trimestre del último año en la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida, aunque sigue dos puntos por debajo del dato registrado el año pasado. El último balance ofrecido con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), referente a las cifras del tercer trimestre de este 2025 de los indicadores del mercado de trabajo entre la población entre 16 y 64 años, muestra que la tasa de empleo ha recuperado músculo en los meses de julio, agosto y septiembre respecto al trimestre anterior, con incrementos de más de un punto, pero si la comparación amplía el foco al tercer trimestre de 2024, la tasa muestra cifras negativas en los tres territorios.

Cocineras trabajando en un bar de Xàtiva, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

La Vall d’Albaida presenta la mayor tasa de ocupación de las tres comarcas, con un 67,28%, pero registra el menor aumento trimestral, con un incremento del 0,39%. La Costera, con una tasa del 67,22%, se anota el mayor aumento del territorio en los últimos tres meses, con una subida del 0,72%, mientras que en la Canal, con una tasa del 67,13%, aumenta un 0,52%. La variación anual es negativa en las tres comarcas, más de un punto por debajo de la registrada en 2024. En la Costera, el empleo baja un 1,58%, en la Vall un 1,45% y en la Canal un 1,01%.

La tasa de paro sigue el mismo patrón y crece en el balance trimestral y baja en el anual. La Costera y la Vall d’Albaida registran uno de los peores datos en el cómputo trimestral en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con un incremento de 0,65 puntos y 0,61 puntos, respectivamente, y son la tercera y la quinta comarca valencianas donde más sube en los últimos tres meses, por detrás de la Safor (0,84 puntos) y la Ribera Alta (0,82 puntos) en el caso de la Costera, y por detrás de l’Horta Nord (0,62) en el caso de la Vall. En esta comarca, la tasa de desempleo se sitúa en 11,61% y en la Costera marca un 12,20% en el tercer trimestre de este año. Por contra, la tasa de paro baja respecto al año pasado: un 0,40% en la Vall y un 0,24% en la Costera. En la Canal, la tasa de desocupación se sitúa en los 11,43 puntos, con una subida anual del 0,20%, aunque la variación anual baja un 0,31%.

Por su parte, la actividad laboral ofrece una de cal y una de arena en la Costera. Con una tasa de 76,56%, el mayor dato entre los tres territorios, la actividad crece 1,37 puntos respecto al tercer trimestre, el mayor incremento, pero presenta un descenso del 2,01 respecto a 2024, que sitúa a la comarca como la segunda valenciana donde más baja en el balance anual. En la Vall, con una tasa del 76,12%, sube 0,96 puntos respecto al trimestre anterior y baja 1,99 respecto al tercer trimestre del año pasado. La Canal se anota una tasa de actividad de 75,79%, que supone un aumento del 0,75% trimestral y un descenso anual del 1,41%.

Población activa

La población activa, las personas entre 16 y 64 años, retrocede en las tres comarcas en el tercer trimestre, pero aumenta respecto al año anterior. La Vall d’Albaida registra en el tercer trimestre de este año 58.030 personas en la edad laboral, 420 personas menos que en el trimestre anterior, pero son 240 más que en el penúltimo trimestre del año pasado. La Costera, con 48.570 personas entre los 16 y 64 años, baja en 290 respecto al segundo trimestre, pero hay 550 personas más que en 2024. En la Canal hay 70 personas menos en edad de trabajar que en el segundo trimestre y 150 menos que hace un año, alcanzando al cierre de este tercer trimestre las 10.080 personas entre 16 y 64 años. Los hombres siguen superando ligeramente a las mujeres. En la Vall hay 29.530 hombres entre la población activa y 28.510 mujeres; en la Costera, ellos son 24.590 y ellas 23.990; mientras que en la Canal son 5.220 hombres frente a 4.870 mujeres.