"No hay derecho a lo que me hacen. Soy vulnerable y quieren tirarme de mi piso"

Un juzgado de Xàtiva paralizó ayer el desahucio de Juan Ramón Ferrer, enfermo de cáncer de 69 años de edad que vive en un piso alquilado en Llocnou d’en Fenollet desde hace cinco años. El damnificado recibió en su domicilio una carta que le obligaba a abandonarlo y que fijaba la toma judicial de la vivienda a las 10 de la mañana de ayer. El piso pertenece a una firma especializada en activos tóxicos financieros. Ferre lo alquiló con un contrato legal a la constructora que edificó el bloque. Sin embargo, la vivienda fue embargada y ahí entró en juego la nueva empresa.

Según relata, nadie le concreto la cuenta bancaria a la que debía hacer los pagos del alquiler y ahora le piden casi 6.000 euros y que abandone el piso. Está a la espera de una plaza en una residencia pública. Ayer fue trasladado a la ambulancia hasta el hospital 9 d’Octubre para ser sometido a una intervención. «Cada vez que oigo un coche me acojono» comentó a Levante-EMV mientras esperaba noticias sobre el lanzamiento.

«Ha venido todo tan precipitado que no me dio tiempo a nada. La asistenta social nos ha ayudado mucho. El Ayuntamiento me ha respaldado. Me han puesto un abogado. Me dijeron que no me preocupara, que no me quedaré en la calle», declaró.

Juan Ramón Ferre, que iba a ser desahuciado hoy en Llocnou d'en Fenollet, se abrazó con su amigo Joaquín Blesa. / Perales Iborra

«No hay derecho»

«No hay derecho a lo que me hacen. Es un bloque con muchas personas, no sé si en situación irregular. Pero solo van a por mí. Yo soy dependiente, voy sondado. Me tengo que pinchar insulina cinco veces al día. ¿Cómo voy a hacer eso si me tiran a la calle?. ¿Qué hago, duermo en el coche?», se lamentó. Y confirmó que está buscando soluciones: «Estoy buscando una alternativa. Les pido que, al menos, me den un plazo. Que me dejen estar aquí hasta que me resuelvan la plaza en una residencia pública que ya tengo concedida. O hasta que encuentre otra casa en la que vivir», comentó el afectado.

«Llevo un tiempo buscando. Cuando pueda, desmontaré y haré una mudanza. Ahora vendrá la ambulancia y me iré al 9 d’Octubre. No puedo conducir ni caminar mucho. Van a hacerme pruebas y me dijeron que si hay quirófano vacío me quedaré», explicó. Al final, no pudo ser intervenido.

Rosa Bolinches, la trabajadora social que ha llevado el tema, explicó ayer a este diario que «una persona usuaria de Servicios Sociales de la Mancomunidad Ombria de la Serra Requena acudió informando sobre el desahucio previsto para el día de hoy -ayer para el lector-. Ante lo cual, intervenimos el equipo de Servicios Sociales a los efectos de paralizar el lanzamiento y, tras las gestiones oportunas con el Juzgado ha quedado paralizado temporalmente».

Salvador Revert, alcalde Llocnou, también ostenta la presidencia de la Mancomunitat Ombria de la Serra Requena, que atiende a los servicios sociales de Llocnou, Barxeta y el Genovés: «Juan Ramón se puso en contacto con la trabajadora de Servicios Sociales. Él tiene un informe de vulnerabilidad y Servicios Sociales está para ayudarle. A través de la Mancomunitat se ha intentado paralizar el alzamiento. Se contactó con un abogado y una procuradora. El tiempo apremiaba y la trabajadora social se ha movido mucho y bien. Todo se ha paralizado de forma momentánea. . Ahora debe buscar un abogado para que le lleve el caso», finalizó.