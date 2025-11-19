La Mancomunitat de La Costera-Canal inicia el Plan de Igualdad para la Ciudadanía

La Mancomunitat La Costera-Canal ha iniciado los trabajos para la elaboración del primer Plan de Igualdad para la Ciudadanía 2025–2030, una iniciativa que establecerá por primera vez una estrategia conjunta en materia de igualdad de género para los 19 municipios que conforman la entidad: Barxeta – Canals – Cerdà – El Genovés – Enguera – L’Alcúdia de Crespins – La Font de la Figuera – La Granja de la Costera – La Llosa de Ranes – Llanera de Ranes – Llocnou d’En Fenollet – Montesa – Moixent – Novetlè – Rotglà i Corberà – Torrella – Vallada – Vallés – Xàtiva.

El desarrollo del Plan permitirá analizar la realidad social de los municipios de la Mancomunitat, identificar desigualdades e impulsar medidas coordinadas en ámbitos como el empleo, la educación, la conciliación, la participación social y la prevención de la violencia machista. El proceso incluye un trabajo de campo con encuestas, entrevistas y sesiones participativas para asegurar que el documento refleje las necesidades reales de la ciudadanía.

Con este primer Plan de Igualdad, la Mancomunitat La Costera-Canal refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y apuesta por una actuación supramunicipal que permita avanzar hacia un territorio más inclusivo, equitativo y libre de discriminaciones. El proyecto cuenta con un presupuesto de 12.000 euros, financiado íntegramente a través de una subvención concedida por la Diputación de Valencia.

En palabras del presidente de la institución, José Luis Gijón, “las instituciones deben hacer todo lo posible para avanzar hacia la igualdad real y efectiva”, para lograr que “las discriminaciones empiecen a formar parte del pasado y todas las personas tengan las mismas oportunidades independientemente de su género o su condición”. Ahora comienza el proceso de estudio y análisis, que permitirá identificar las necesidades de la comarca y adoptar las medidas más efectivas.