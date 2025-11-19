María José Silvestre Garrigós, Medalla de Bocairent
El ayuntamiento entregará la distinción a la ciclista de ultrafondo en una sesión plenaria prevista para el próximo 5 de diciembre
El pasado mes de mayo, María José Silvestre Garrigós consiguió un nuevo éxito deportivo: el récord mundial de gravel después de pedalear 502,61 km en 24 horas. Este hito se sumaba a un palmarés con otras marcas internacionales destacadas, como por ejemplo las 24 horas de Le Mans, el subcampeonato del mundo en rodillo, las dos victorias en el circuito de Paul Ricard o la tercera posición en el trazado alemán de Nürburgring.
Esta trayectoria ha convertido a la ciclista de ultrafondo en un referente dentro y fuera de su localidad. Por eso, la Comisión Informativa del Ayuntamiento, en sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó la propuesta presentada por la Alcaldía de iniciar la instrucción del expediente para conceder a Silvestre la Medalla de Bocairent. Se trata de una distinción que recoge el Reglamento Municipal de Honores y está destinada a “premiar méritos extraordinarios que concurran en personalidades, entidades o corporaciones”.
La tramitación del expediente concluyó el pasado 30 de septiembre con la aprobación unánime de la concesión por parte de la corporación. De este modo, el nombre de María José Silvestre Garrigós se une al de otras personalidades que también han recibido la distinción por su contribución desde ámbitos diferentes. Así, por ejemplo, en la esfera deportiva, es el caso de Nico Terol Peidro, campeón mundial de motociclismo.
El acto de entrega de la Medalla está previsto para el próximo 5 de diciembre por la tarde. Será en una sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento y contará con las intervenciones de los grupos políticos que integran la corporación, del concejal de Deportes, del alcalde y de la propia Silvestre. “Recibir la Medalla de Bocairent es un honor profundo que acogeré con humildad y una emoción inmensa”, afirma la ciclista.
"Bocairent siempre ha sido mi punto de partida"
Además, la deportista añade: “Bocairent ha sido siempre mi punto de partida, mi fuerza y mi refugio, y saber que mi trayectoria es reconocida por mi propia gente tiene un valor incalculable. Detrás de cada reto hay años de dedicación, constancia y sacrificio, pero también el apoyo de todas las personas que me han acompañado en el camino. El reconocimiento me llena de orgullo que guardaré como un tesoro por siempre”. “Gracias, Bocairent”, concluye.
“El agradecimiento es recíproco”, indica Joan Vañó. Y es que, según explica el concejal de Deportes, “María José Silvestre ha llevado el nombre del pueblo allá donde ha ido, puesto que siempre ha puesto en valor sus orígenes y la posibilidad de hacer realidad los sueños desde un municipio pequeño”. Además, el edil destaca que “los méritos individuales se suman a su capacidad para impulsar iniciativas colectivas, como la escuela de ciclismo o la marcha Dones Bicibles”. “Es un reconocimiento absolutamente bien ganado”, finaliza Vañó.
Suscríbete para seguir leyendo
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- Moción de censura contra la alcaldesa en Torrent (PP)
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Decenas de desalojados tras un incendio en un séptimo piso en Blasco Ibáñez
- Dimite la 'mediadora' del Consell con las víctimas de la dana
- Un jefe de equipo del 112 da la clave para pedir íntegra la 'caja negra' de la emergencia del 29-O
- El Valencia CF expulsa al racista del sector 5 de Mestalla
- El desembarco de tecnológicas agota la oferta de oficinas en València