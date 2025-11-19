Moixent acoge la muestra "Passejades per Xàtiva amb Estellés"

El Ayuntamiento de Moixent acoge hasta el 28 de noviembre (visitable de las 11.00 a las 14.00 horas, de lunes a viernes) la muestra pictórica "Passejades per Xàtiva amb Estellés", promovida por la Asociación de Amics de la Costera. Desde la entidad exponen que "la presencia de la exposición en Moixent responde a una acción coordinada con la Mancomunitat, Amics, diferentes ayuntamientos y otras asociaciones culturales para conseguir que se establezca un circuito comarcal de exposiciones", explican. "Todas las muestras tendrán, por lo tanto, un recorrido más allá de la muestra inaugural y la Mancomunitat, desde su departamento de Turismo, hará de enlace con los ayuntamientos y ayudará en la promoción", prosiguen.

La exposición ya estuvo en la Casa de la Cultura de Xàtiva del 25 de junio al 25 de julio de este año, después del estreno que había tenido lugar en diciembre de 2024 en el Museo de la Universidad de Alicante. Después de Moixent, la muestra viajará al Genovés (del 13 al 20 de febrero de 2026). La exposición forma parte de las actividades deTemps d’Art, la Càtedra Antoni Miró d’Art Contemporani de la universidad alicantina. La cátedra, explican, "ha comenzado con esta muestra una posible colaboración en futuras iniciativas similares".

"Passejades per Xàtiva amb Estellés" es la propuesta de un grupo formado por nueve artistas plásticos —Carmen Caldes, Fina Caldes, Rubén Colomer, Ernest García, Maria Maria, Miquel Mollà, Joan Ramos, Miquel Soro i Ricard Vila— que rinden homenaje a la figura del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 1924 – València, 1993). Estellés mantenía una conexión especial con Xàtiva, una ciudad que, después de València y Burjassot, fue una de sus grandes fuentes de inspiración poética cristalizada en el poemario Xàtiva. «Esta muestra revela la admiración de estos nueve pintores y pintoras por la figura de Estellés, pero también la estrecha relación que mantienen con la ciudad de Xàtiva y el que simboliza históricamente», explican desde Amics de la Costera. «El resultado es una exposición que armoniza pintura y poesía, y que una vez más, evidencia el carácter plástico y evocador de la poesía de Estellés», apostillan.