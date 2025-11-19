Nostrum Mare Camerata ofrecerá un programa de música clásica y contemporánea en el Gran Teatre de Xàtiva

La orquesta Nostrum Mare Camerata, dirigida por Jacobo Christensen, actuará en Xàtiva el próximo viernes. La agrupación musical ofrecerá el programa "Sólo NMC" en un concierto que organiza el Ayuntamiento de Xàtiva en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (IVC) en el marco del Circuit Cultural Valencià 2025. Será su primera visita al Gran Teatre y tendrá lugar el viernes 21 de noviembre a las 20h.

La formación valenciana abordará obras de Pablo Sarasate, Maurice Ravel, Jules Massenet, Pau Casals, Camille Saint-Saëns, Giacomo Puccini, Kurt Weill, Jacob Gade, Astor Piazzolla y Béla Bartók.

Alfred Boluda, concejal de Cultura, asegura que "la verdad es que estamos muy contentos de poder disfrutar aquí en Xàtiva del espectáculo de Nostrum Mare Camerata porque es una propuesta diferente fundamentada en la música clásica pero con una mirada nueva, actual, fresca”.

El edil indica que “es un proyecto artístico independiente sustentado en excelentes músicos jóvenes y una dirección excepcional de Jacobo Christensen, que brindarán un programa muy diverso y dirigido a todos los públicos". Boluda destaca que "es la primera vez que Nostrum Mare Camerata, en su corta pero exitosa trayectoria, actúa en Xàtiva. Y estamos bien seguros de que será un gran éxito".

Christensen, que ha realizado una gira por Dinamarca recientemente, ha manifestado que "estamos muy ilusionados con este concierto con el que debutamos en Xàtiva para compartir un exigente y bello programa con el público". El músico valenciano subraya que "en Nostrum Mare Camerata estamos encantados de presentar en la capital de la Costera nuestro proyecto más especial hasta la fecha, Sólo NMC, en el que abordaremos obras de referencia de la música clásica y contemporánea de grandes compositores".

El director señala que el concierto "es un viaje musical por diferentes épocas, estilos y estéticas", y apunta que "en lo personal, es especialmente emocionante para mí porque tengo familiares en Xàtiva". El programa incluirá las obras Aires gitanos de Pablo Sarasate, Pièce en forme de Habanera de Maurice Ravel, Élegie de Jules Massenet, El cant dels ocells con los arreglos de Pau Casals y Jacobo Christensen, Danse macabre de Camile Saint-Saëns, Crisantemi de Giaccomo Puccini, Youkali de Kurt Weill, Tango Jalousie de Jacob Gade, Invierno Porteño de Astor Piazzolla, y Romanian folk dances de Béla Bartók.

Para este repertorio, Christensen (dirección y violín) contará con las cantantes Constança Pínter (soprano) y Ángela Lindo (mezzosoprano); los violinistas María Ferrando, Júlia Ferriol, María Gil, Sergi Bretó y Iago Huerta; los violistas Irene Juan, Alberto Marqués y Teresa Roldán; los violonchelistas Guillermo Úbeda y Javier Costa; y el contrabajista Roberto Sanhermelando.

Los impulsores de la cita exponen que "Nostrum Mare Camerata es un proyecto artístico que desde 2021 impulsa varias iniciativas como conciertos, espectáculos escénicos y actividades educativas con esfuerzo, ilusión, compromiso y un propósito claro": "fomentar una conexión profunda y consciente con la música". "La formación, bajo el liderazgo del violinista y director Jacobo Christensen, ofrece para sus actuaciones y conciertos diversas propuestas: Embrujo, Lux, Requiem, Agitato, Alma mater, Entre el tango y la habanera, Furor amoris y Zeitgeist, con las que pretende reinventar la experiencia del concierto y llevar la música clásica a un lugar auténtico y emocionante", prosiguenlas mismas fuentes.

"La orquesta, con una mirada valiente y respetuosa hacia la tradición y un sonido cuidado al detalle, publicará su primer trabajo discográfico, editado por Audis Phonograph, en diciembre de 2025. El álbum reunirá algunas de las piezas más emblemáticas de la formación junto a composiciones y arreglos creados especialmente para esta producción, que conforma un viaje sonoro intenso y vibrante: una explosión de emociones y pasiones, con la melancolía y el dolor", exponen