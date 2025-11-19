Ontinyent conmemora el Día del Libro Valenciano con la primera lectura colectiva del "Tirant lo Blanc"

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la Oficina de Promoción Lingüística, ha organizado este miércoles la primera lectura colectiva del “Tirant lo Blanc” con motivo de la conmemoración del Día del Libro Valenciano. La actividad, organizada conjuntamente con la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del Valencià y la CPFPA Sant Carles, ha llenado de público la plaza situada frente el espacio educativo, con una lectura que se ha desarrollado en horario por la mañana y tarde.

El alcalde de Ontinyent en la lectura colectiva de "Tirant lo Blanc". / Ajuntament Ontinyent

La lectura ha sido apadrinada por la profesora y exacadémica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Tudi Torró, quien ha iniciado el acto con una presentación y la lectura del prólogo de la obra de Joanot Martorell. A continuación se iniciaba la lectura por parte de los representantes institucionales, encabezados por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, primer lector de la jornada, quien daba paso a varios regidores y regidoras, así como a representantes de la Coordinadora y el centro educativo. A lo largo del día han pasado por el atril cerca de un centenar de participantes, entre los ellos estudiantes de 4.º de ESO y bachillerato de los centros educativos de Ontinyent, alumnado de la CPFPA Sant Carles y de la Universitat de València, así como numerosas personas a título individual que habían reservado su turno de lectura previamente.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha destacado que esta actividad “ha permitido vivir de una manera compartida uno de los grandes clásicos de la literatura valenciana, reforzando el vínculo de la ciudadanía con nuestra lengua y poniendo en valor un patrimonio literario único”. Borrell agradecía la respuesta de la ciudadanía y el trabajo del técnico de Promoción Lingüística en la puesta en marcha de la actividad. La jornada se ha enmarcado en el Día del Libro Valenciano, establecido por la Generalitat Valenciana para recordar la primera edición impresa del “Tirant lo Blanc”, salida de la prensa de Nicolau Spindeler el 20 de noviembre de 1490.