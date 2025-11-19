Sanidad pagará más a los sanitarios que acepten trabajar en el Área de Salud Xàtiva-Ontinyent

Un año y medio después de declarar el Hospital General de Ontinyent de difícil cobertura, la Conselleria de Sanidad va a extender de forma inminente esta figura que pretende incentivar la cobertura de plazas sanitarias vacantes a todo el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, que arrastra desde hace tiempo numerosos problemas debido a la falta de profesionales, sobre todo especialistas médicos.

Así lo ha anunciado este miércoles el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en su visita al nuevo hospital de Ontinyent, cuyos trabajos de equipamiento continúan con la vista puesta en que las instalaciones puedan ponerse en marcha de manera integral a partir de la primavera de 2026. A su llegada al centro sanitario, Góme se ha topado precisamente con una mujer que le ha pedido que "traigan más médicos".

La declaración de difícil cobertura, que persigue cubrir los puestos vacantes de forma urgente, estable y permanente, se ampliará tanto a los centros de salud de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida y la Ribera Alta integrados en el Departamento de Salud, como al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva -como pidió el ayuntamiento en julio de 2024- o a los centros de especialidades. Gómez ha asegurado que esta medida permitirá "favorecer el incremento de las plantillas" a través del establecimiento de diferentes incentivos.

Entre ellos destacan, según anteriores catalogaciones, las retribuciones adicionales de hasta 10.000 euros o la concesión del triple de puntos para futuros traslados u oposiciones. El mismo beneficio se obtiene a la hora de progresar de grado, ya que cada mes trabajado cuenta por tres. El único compromiso para el personal es que quien acepte cubrir una de estas plazas tiene la obligación de permanecer al menos tres años en el mismo sitio.

"Queremos atraer profesionales ante la falta de facultativos que vengo denunciando desde que soy conseller, por culpa de la pésima planificación del Ministerio de Sanidad", ha dicho el responsable autonómico del ramo.

Una de las salas del nuevo hospital. / PERALES IBORRA

El conseller de Sanidad ha recorrido el nuevo hospital de Ontinyent después de reunirse con el alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez, para concretar algunos aspectos relacionados con las instalaciones y con la gestión sanitaria en el municipio. En la visita ha estado acompañado por la Directora General Hospitalaria, Asunción Perales, y por el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Este, José Luis Ibáñez, y el nuevo director médico del hospital de Xàtiva, Vicente Roselló, que previamente han sido presentados a la plantilla del centro sanitario después de los recientes cambios en el organigrama del Departamento de Salud, que han eliminado la plaza de gerente (ahora se centraliza desde la agrupación que comparte el área Xàtiva-Ontinyent con La Ribera y Valencia-Dr. Peset) tras la salida de la gerencia de Juan Manuel Campos.

Tecnología de última generación

Marciano Gómez ha recalcado que el hospital "ya va pareciendo un hospital" tras el retraso que sufrió al final de la pasada legislatura. En el complejo funcionan actualmente las consultas externas y las áreas de Salud Mental y Rehabilitación. Ahora mismo falta terminar el montaje y la ubicación de los aparatos radiología. "Queremos que sean de última generación, digitales y conectados a la inteligencia artificial. Queremos la mejor calidad para el hospital de Ontinyent", ha incidido el conseller.

A preguntas de este diario, el titular de Sanidad ha declinado afinar más la fecha de apertura de las instalaciones, alegando que resulta "muy difícil" por los aparatos de alta tecnología que espera recibir la conselleria y que tienen que ser instalados, ponderados y mesurados. "Lo abriremos cuando los indicadores de calidad satisfagan las necesidades del montaje que tenemos. Estamos cumpliendo plazos", ha afirmado Gómez, para quien el hospital tendrá "un altísimo nivel de calidad" que "ya quisieran algunos hospitales de grandes capitales provincia". Hasta hace poco, la fecha de apertura se situaba a principios de 2026.

Maquinaria por estrenar en el hospital. / PERALES IBORRA

El conseller también ha hecho hincapié en el incremento presupuesario que permitirá reforzar la plantilla del hospital con 136 profesionales más que están pendientes de contratación con una dotación extra de 5 millones de euros. También ha dejado claro que la unidad de daño cerebral se pondrá en marcha en breve. También se ha negociado el regreso de la diálisis a Ontinyent.

Por otra parte, Gómez ha defendido la remodelación del equipo sanitario del Departamento de Salud, indicando que responde al nuevo modelo de mapa sanitario. "Las agrupaciones sanitarias interdepartamentales favorecen la prestación asistencial y los indicadores de salud", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha agradecido la visita del conseller y su "predisposición" para atender las demandas municipales con el objetivo de que el hospital esté "más pronto que tarde". "Queríamos un hospital en condiciones y en su día denunciamos la decepción que nos llevamos cuando vimos que faltaban muchsa inversiones que ahora ya están finalizadas. Se está trabajando en equipamiento y esperamos que bien pronto se traslade el antiguo hospital al nuevo". Rodríguez también ha valorado "positivamente" que la declaración de plazas de difícil cobertura se extienda a todo el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent.